Trump aseguró sentirse sorprendido por el cambio en la influencia de Israel en el Congreso

Publicado por Luis Francisco Orozco 1 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump comentó este lunes que Israel había perdido buena parte de influencia sobre el Congreso de los Estados Unidos, lo cual le generaba sorpresa considerando “el control” que el Estado Judío contaba sobre el poder legislativo estadounidense hace varios años. Durante una entrevista con el Daily Caller, la periodista Regan Reese le preguntó a Trump si se sentía preocupado por la manera en que el apoyo de los republicanos a Israel en el Congreso se había visto considerablemente reducido, ante lo que el presidente insinuó que dicha realidad estaba relacionada con la manera en que la reputación de Israel se ha venido debilitando.

“Israel tenía el lobby más fuerte en el Congreso de cualquier cosa o entidad, de cualquier empresa, corporación o estado que yo haya visto. Hoy ya no tiene un lobby tan fuerte. Es increíble. Israel fue el lobby más fuerte que jamás haya visto. Tenían control total sobre el Congreso y ahora no lo tienen; la verdad, me sorprende un poco ver eso”, comentó Trump durante la entrevista con el medio conservador.

Israel y la opinión pública

Al ser preguntado sobre las razones por las cuales creía que la reputación de Israel se ha venido deteriorando últimamente, Trump señaló que esto tenía que ver con la guerra que el gobierno israelí del primer ministro Benjamín Netanyahu mantiene contra el grupo terrorista Hamás en Gaza. El líder republicano señaló que, aun cuando las Fuerzas Armadas de Israel deben terminar dicha guerra, y aun cuando la estén ganando e incluso materializando buena parte de sus objetivos, dicho conflicto armado estaba afectando seriamente la reputación de Israel en el mundo.

De igual forma, Trump explicó que otro motivo por el que la opinión de muchas personas sobre Israel se ha vuelto desfavorable en los últimos meses es porque el mundo “se olvidó del 7 de octubre”, fecha en el 2023 cuando los terroristas de Hamás penetraron las fronteras israelíes y cometieron todo tipo de atrocidades al secuestrar a cientos de civiles y asesinar a más de mil israelíes, en lo que muchos denominaron como uno de los peores atentados jamás sufridos por el Estado Judío.

“Van a tener que acabar esa guerra. Pero le está haciendo daño a Israel, no hay duda. Puede que estén ganando la guerra, pero no están ganando la batalla de las relaciones públicas, y eso los está afectando”, comentó Trump, quien también afirmó que “nadie ha hecho más por Israel que yo, incluyendo los recientes ataques con Irán, eliminando esa amenaza”.