EEUU evalúa nuevas sanciones contra Rusia luego de que Putin intensificara los bombardeos a Ucrania

Publicado por Agustina Blanco 1 de septiembre, 2025

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que "todas las opciones están sobre la mesa" respecto a posibles sanciones contra Rusia, en respuesta a los recientes bombardeos en Ucrania.

En una entrevista exclusiva con Fox News en Martin's Tavern, Bessent expresó su preocupación por la escalada de violencia ordenada por el presidente ruso, Vladímir Putin, a pesar de los recientes esfuerzos diplomáticos para alcanzar la paz.

Los comentarios de Bessent llegan tras una reunión clave entre el presidente Donald Trump y Putin en Anchorage, Alaska, destinada a explorar un posible acuerdo de paz. Sin embargo, lejos de reducir las hostilidades, Rusia intensificó sus ataques.

El jueves, un bombardeo con misiles y drones dejó al menos 17 muertos, incluidos cuatro niños, y 48 heridos en Kiev, según informó Tymur Tkachenko, jefe de la administración municipal de la capital ucraniana.

En esa línea, Bessent criticó la actitud de Putin, señalando que, tras las conversaciones en Anchorage y una llamada telefónica posterior con líderes europeos y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, el líder ruso "ha hecho lo contrario" a lo prometido, intensificando "de forma despreciable" los ataques. "Con el presidente Trump, todas las opciones están sobre la mesa, y las examinaremos muy de cerca esta semana", aseguró el secretario.

🚨 BREAKING: Scott Bessent announces that Putin has intensified BOMBINGS against Ukraine after meeting with President Trump, so now, "ALL options are on the table."



"We'll be examining those closely this week."



Time to put the foot down.pic.twitter.com/F28NfZpFgw — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 1, 2025

Una posible estrategia de Putin



Según expertos consultados por Fox News Digital los ataques podrían ser una estrategia de Putin para ganar tiempo mientras mantiene la presión militar, buscando evitar sanciones secundarias que la Administración Trump ha amenazado con imponer. Estas sanciones podrían dirigirse a países o entidades que faciliten el financiamiento de la guerra rusa, como aquellos que compran petróleo ruso.

En este contexto, el secretario del Tesoro también abordó las tensiones con India, tras la imposición de aranceles por parte de EEUU debido a las compras de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi, que la Casa Blanca considera un apoyo indirecto al esfuerzo bélico de Moscú.