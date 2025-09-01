Argentina se retira del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras no postularse para el próximo período

Publicado por Sabrina Martin 1 de septiembre, 2025

El Gobierno del presidente Javier Milei decidió que Argentina no presentará su candidatura para integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, confirmaron fuentes oficiales. La medida responde a la estrategia del Ejecutivo de reducir al mínimo la participación en organismos multilaterales que considera irrelevantes o contrarios a los intereses del país.

La resolución, que ya había sido adelantada de manera extraoficial, fue transmitida al representatopnte argentino en la ONU, Francisco Tropepi, y posteriormente a Carlos Foradori, encargado de la misión en Ginebra, donde se encuentra la sede del organismo.

Críticas y reacciones

El Consejo de Derechos Humanos, integrado por 47 países elegidos por la Asamblea General de la ONU, tiene como mandato examinar violaciones de derechos humanos en todo el mundo. La organización Amnistía Internacional cuestionó la decisión de Milei, asegurando que Argentina perderá la oportunidad de influir en los debates internacionales.

En la Casa Rosada, sin embargo, interpretan que la participación en este tipo de foros responde más a una agenda ideológica que a un trabajo efectivo de defensa de los derechos fundamentales. Esta postura ya había quedado clara en septiembre pasado, cuando Milei utilizó su intervención en la Asamblea General de la ONU para denunciar que el organismo se ha convertido en un “leviatán” que impulsa la llamada Agenda 2030 y otras políticas que, según él, limitan la libertad de los países.

Antecedentes y tensiones

El distanciamiento con la ONU se ha profundizado en los últimos meses. En un informe reciente, el Consejo expresó preocupación por el nombramiento temporal de dos jueces de la Corte Suprema argentina mediante decreto presidencial, lo que motivó la respuesta del Gobierno, que calificó la observación como una injerencia en asuntos internos.

No es la primera vez que un país da un paso similar. En 2018, Estados Unidos bajo la Administración de Donald Trump se retiró del Consejo de Derechos Humanos, argumentando que el organismo mostraba un sesgo sistemático contra Israel. Posteriormente, el Gobierno israelí también abandonó el espacio, denunciando actitudes que consideró antisemitas.