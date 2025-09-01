Ucrania intensifica su ofensiva en Crimea: drones destruyen helicópteros y un remolcador rusos

Drones ucranianos destruyen helicópteros y un remolcador rusosLa Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania

Publicado por Agustina Blanco 1 de septiembre, 2025

La inteligencia militar de Ucrania ha intensificado su campaña contra objetivos rusos en la península de Crimea, anexionada por Rusia, con un nuevo ataque que demuestra la creciente capacidad de Kiev para realizar operaciones de precisión en territorio ocupado, según reseña Infobae.

El Directorio Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano publicó el lunes un video que muestra ataques con drones ejecutados por su unidad especial “Fantasma” contra el aeropuerto de Simferópol, la capital de Crimea. Según el comunicado oficial, los objetivos destruidos incluyen dos helicópteros militares rusos Mi-8, utilizados para transporte y defensa aérea, y un remolcador, con daños estimados en decenas de millones de dólares.

El video muestra secuencias en primera persona desde la perspectiva de los drones, que se aproximan a los helicópteros estacionados en el aeródromo antes de detonar al impactar. Subtítulos en ucraniano identifican los blancos con las leyendas “CRIMEA, UCRANIA”, “IMPACTO EN EL PRIMER MI-8” y “IMPACTO EN EL SEGUNDO MI-8”.

Reportado por el grupo de análisis de imágenes satelitales AviVector, el ataque no solo destruyó los dos helicópteros Mi-8, sino también un helicóptero de ataque Mi-24, según señala el medio.

Este ataque se enmarca en una campaña más amplia de Ucrania para debilitar el control ruso sobre Crimea, considerada por Kiev como territorio ucraniano ocupado ilegalmente desde su anexión en 2014.

Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, Ucrania ha empleado drones aéreos y navales para atacar objetivos militares rusos en la península, incluyendo buques de la Flota del Mar Negro, depósitos de combustible y bases aéreas.

Por el momento, las autoridades rusas no han emitido declaraciones oficiales sobre el ataque en Simferópol.