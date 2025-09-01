Xi y Putin arremeten contra Occidente en una cumbre que le hace contrapeso a la OTAN

Publicado por Carlos Dominguez 1 de septiembre, 2025

El presidente chino, Xi Jinping, inauguró este lunes una cumbre a la que asisten los líderes de cerca de 20 países euroasiáticos, entre ellos el presidente ruso, Vladimir Putin; el primer ministro indio, Narendra Modi; y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

La reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), celebrada en la ciudad portuaria de Tianjin, busca promover una gobernanza mundial alternativa, con el régimen comunista chino como centro de las relaciones regionales.

Durante la inauguración de la cumbre, los líderes de los países miembros, que representan casi más de la mitad de la población mundial y una parte importante del PIB global, posaron para una foto en la alfombra roja, donde Xi, Putin y Modi fueron vistos conversando.

China y Rusia arremeten contra Occidente

Xi Jinping y su homólogo ruso, Vladimir Putin, criticaron el lunes lo que consideran un "comportamiento intimidatorio" por parte de Occidente y llamaron a defender un "mundo multipolar".

Asimismo, el presidente chino llamó a "oponerse a la mentalidad de la Guerra Fría" y defendió el multilateralismo, la ONU y la Organización Mundial de Comercio.

"Mirando atrás, pese a los tiempos tumultuosos, hemos alcanzado el éxito al practicar el espíritu de Shanghái", señaló Xi en referencia al nombre del bloque, después de que este año China estuviera enfrascada en una confrontación comercial con Estados Unidos.

"Debemos abogar por un mundo multipolar justo y ordenado, y por una globalización económica inclusiva", declaró Xi, que afirmó que busca "promover un sistema de gobernanza más justo y razonable".

Por su parte, Putin defendió la ofensiva de su país en Ucrania y culpó a Occidente de haber provocado el conflicto que ya lleva tres años y medio, y que ha dejado cientos de miles de muertos.

"Esta crisis no fue provocada por el ataque ruso en Ucrania, sino que fue el resultado de un golpe de Estado en Ucrania, el cual fue apoyado y provocado por Occidente", declaró Putin.

"La segunda razón de esta crisis son los constantes intentos de Occidente de llevar a Ucrania a la OTAN", agregó el líder del Kremlin.

Putin se reúne con Modi y Erdogan

Vladimir Putin y y el primer ministro indio, Narendra Modi, hablaron durante la sesión de fotos y después sostuvieron una reunión bilateral.

"Hemos debatido formas de profundizar la cooperación bilateral en todos los sectores, incluidos el comercio, los fertilizantes, el espacio, la seguridad y la cultura", escribió Modi en X.

Asimismo, el primer ministro indio elogió la "asociación estratégica especial y privilegiada" con Rusia y destacó que "sigue siendo un pilar fundamental de la estabilidad regional y mundial".

Sobre Ucrania, Modi declaró que quiere que ambas partes "cesen el conflicto lo antes posible y encuentren una paz estable".

Aranceles del 50% para India La cumbre se celebra pocos días después de que India se viera afectada por el aumento del 50% de los aranceles estadounidenses sobre sus productos por las compras de petróleo ruso que ayuda a financiar la invasión rusa de Ucrania.

El líder del Kremlin se reunió también con el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, y le expresó su agradecimiento por su rol de mediador en el conflicto con Kiev, después de que acogiera tres ciclos de conversaciones en Estambul, que no lograron resolver las diferencias sobre cómo terminar con la invasión rusa de Ucrania.

Otro encuentro de importancia será la reunión entre el presidente ruso y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, en un momento en que Teherán enfrenta presiones para cumplir con las obligaciones internacionales en materia nuclear.

Reunión entre Modi y Xi: "Socios y no rivales"

Xi Jinping se reunió este domingo con Narendra Modi, quien llegó en su primer visita a China desde 2018.

En el encuentro, Modi dijo a su homólogo chino que India se compromete a impulsar las "relaciones sobre la base de la confianza mutua, la dignidad y la sensibilidad".

Xi, por su parte, respondió que espera que ambos países reconocieran que son "socios y no rivales", según informó el canal estatal CCTV.

Si se ven mutuamente como "oportunidades para el desarrollo, en lugar de amenazas", las relaciones entre China e India crecerán de manera constante, agregó.

Las dos naciones más pobladas del mundo son rivales que compiten por la influencia en el sur de Asia. Sin embargo, el deshielo de las relaciones entre ambos países comenzó en octubre, cuando Modi se reunió con Xi por primera vez en cinco años en una cumbre en Rusia.

"Los intereses de las 2.800 millones de personas de ambos países están vinculados a nuestra cooperación. Esto también allanará el camino para el bienestar de toda la humanidad", declaró el dirigente indio a Xi.