Detienen al sospechoso de matar al expresidente del Parlamento ucraniano

Andrii Parubii pronuncia su discurso durante la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 1 de septiembre, 2025

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció el lunes la detención de una persona sospechosa del asesinato del expresidente del Parlamento Andrii Parubii.

Parubii, de 54 años, figura destacada de los movimientos proeuropeos en Ucrania y presidente del Parlamento de 2016 a 2019, fue asesinado a tiros el sábado en la ciudad de Leópolis, en el oeste del país.

Una declaración del Ministerio del Interior ucraniano sugirió que el tiroteo del sábado había sido planeado cuidadosamente, y apoyó la versión de Zelenski de que se trató de un plan intencional.

Zelenski afirmó que el ministro del Interior, Igor Klimenko, y el jefe del servicio de seguridad, Vasil Maliuk, le informaron del arresto de un sospechoso del asesinato de Parubii.

"Las investigaciones necesarias están en curso", aseguró Zelenski en redes sociales. "Agradezco a nuestras fuerzas del orden su trabajo rápido y coordinado".

En una publicación posterior, tras hablar con el fiscal jefe Ruslan Kravchenko, Zelenski añadió: "El sospechoso ha prestado su testimonio inicial. Se están llevando a cabo investigaciones urgentes para determinar todas las circunstancias de este asesinato".

Por su parte, Klimenko publicó en Telegram que decenas de policías y agentes de seguridad participaron en la operación para detener al sospechoso.

"De momento no habrá muchos detalles", agregó. Sólo diré que el crimen fue preparado cuidadosamente: el horario de los movimientos del fallecido fue estudiado, la ruta fue trazada y se elaboró un plan de escape".