El régimen de Nicolás Maduro desafía a EEUU: "Seremos su pesadilla"

Publicado por Virginia Martínez 30 de agosto, 2025

La ilegítima vicepresidente del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, lanzó una amenaza directa a Estados Unidos, asegurando que cualquier acción militar contra su país se convertirá en una “pesadilla” para Washington. Sus declaraciones se producen tras el anuncio de un despliegue de fuerzas navales estadounidenses en el mar Caribe, operación que la Casa Blanca justifica como parte de su estrategia contra el narcotráfico en la región.

Durante un acto de alistamiento de milicianos en el estado Carabobo, Rodríguez aseguró que Venezuela está preparada para responder ante cualquier intervención y acusó a dirigentes estadounidenses de promover una confrontación. “Les va a ir peor si se atreven a la agresión. Seremos su calamidad, seremos su pesadilla, y significará también la inestabilidad de todo este continente”, afirmó, advirtiendo además que un eventual ataque “les causaría un gran daño a su propio país”.

Movilización interna del chavismo

El régimen de Nicolás Maduro impulsa este fin de semana la segunda fase de inscripción de milicianos, que según Caracas tiene como propósito la defensa del país frente a lo que describe como amenazas de Estados Unidos. Para esta etapa se habilitaron 945 puntos de registro en todo el país, luego de que en la primera jornada, realizada a finales de agosto, se activaran más de 15.000 puestos en comunidades, cuarteles y plazas públicas.