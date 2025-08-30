Publicado por Joaquín Núñez 30 de agosto, 2025

Los hutíes informaron la muerte de su primer ministro, Ahmed Al-Rahawi, durante un bombardeo de Israel en Saná, capital de Yemen. El grupo rebelde respaldado por Irán confirmó la noticia a través de un comunicado, en el que también precisaron que otros funcionarios de alto rango perdieron la vida en el ataque. Se desconoce si Abdul-Malik al-Houthi, líder supremo del grupo que Estados Unidos calificó como terrorista, estuvo presente al momento de los impactos.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron el pasado jueves que habían atacado un “objetivo militar del régimen terrorista hutí" en la capital. "El régimen hutí, respaldado por Irán, ha atacado a Israel, socavando la estabilidad regional y la libertad de navegación", añadieron.

El fallecimiento de Al-Rahawi fue confirmado por los hutíes en un comunicado, en el que también informaron que otros ministros y funcionarios resultaron heridos. El grupo recibe apoyo militar, financiero y tecnológico de Irán.

Al-Rahawi había sido nombrado primer ministro el año pasado. Antes de ocupar ese cargo, integró el Consejo Político Supremo, creado en 2015.

Desde el pasado 7 de octubre, cuando Hamás atacó a Israel y desató una guerra que continúa hasta la actualidad, los hutíes en Yemen han apoyado al grupo terrorista en su cruzada. Desde entonces, han atacado embarcaciones en el Mar Rojo, provocando que algunas importantes empresas se vieran obligadas a desviar sus buques comerciales. Su control más importante es el estrecho de Bab el-Mandeb, el paso del Mar Rojo hacia el canal de Suez.

Esta situación obliga a los buques a esquivar esa ruta más rápida y, en su lugar, rodear África, lo que añade al menos dos semanas extra de navegación.