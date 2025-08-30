Stephen Miller sobre el despliegue militar contra Maduro: "Nadie asesina más estadounidenses que los cárteles"

Publicado por Virginia Martínez 29 de agosto, 2025

Stephen Miller, una de las voces más influyentes de la Administración Trump y actual subjefe de gabinete de la Casa Blanca, sostuvo que el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe responde a la necesidad de enfrentar a los cárteles. “No existen organizaciones en el planeta responsables de más muertes de estadounidenses que los narcotraficantes que operan en el hemisferio occidental”, afirmó.

El operativo, que incluye presencia naval y aérea frente a Venezuela, se enmarca en la estrategia de considerar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras que representan una amenaza directa para la seguridad nacional. Según Miller, la misión asignada a las Fuerzas Armadas busca combatir y desmantelar esas redes criminales, enviando a la vez un mensaje de presión al régimen de Nicolás Maduro, señalado de brindarles apoyo.

Miller subrayó además que la Casa Blanca “no descarta nada” en su esfuerzo por intensificar la presión contra los cárteles y contra el régimen venezolano.

Un giro en su discurso

El endurecimiento del discurso de Miller resulta llamativo porque el año pasado había hecho declaraciones controversiales en las que dio como válidas las cifras oficiales del régimen de Maduro sobre criminalidad. Tras un debate presidencial, dijo a la prensa que “la tasa de criminalidad en Venezuela ha bajado, creo, más del 60%” y sugirió que la disminución respondía a que el chavismo estaba enviando delincuentes hacia la frontera estadounidense.

Cuestionado por el periodista José María Del Pino, de NTN24, sobre si confiaba en los datos de Maduro, Miller evitó responder y terminó elevando el tono al asegurar que los criminales estaban llegando a Estados Unidos.