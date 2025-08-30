Informe | Masacres sin fronteras: el legado del terrorismo palestino por el mundo

Publicado por Leandro Fleischer 30 de agosto, 2025

Los atentados perpetrados por grupos terroristas palestinos fuera de Israel son una serie de actos atroces que masacraron a civiles inocentes, diplomáticos, atletas y viajeros de diversas nacionalidades y sin ninguna conexión directa con el conflicto en Oriente Medio. Grupos como la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Septiembre Negro, el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) y Abu Nidal llevaron el terror a escala global, secuestrando aviones, bombardeando aeropuertos y embajadas, y asesinando a sangre fría a personas indefensas, incluyendo niños y ancianos, en una campaña de violencia que dejó un rastro de muerte y miedo.

Estos ataques lograron demostrar la crueldad de estos grupos, cuyo objetivo era (y es) la destrucción de Israel y el exterminio de los judíos, como así también del mundo libre en general.

Los inicios del terror internacional (década de 1960)



El terrorismo palestino se expandió más allá de Israel tras la Guerra de los Seis Días en 1967, con ataques diseñados para sembrar pánico global.

El 26 de diciembre de 1968, en Atenas, Grecia, terroristas del FPLP atacaron el vuelo 253 de la aerolínea israelí El Al, disparando contra la aeronave y matando a un pasajero, marcando el inicio de una ola de violencia contra la aviación civil.

Meses antes, el 6 de junio, en Los Ángeles, Estados Unidos, el asesinato de Robert F. Kennedy fue perpetrado por Sirhan Sirhan, un palestino motivado por el conflicto, aunque no siempre ligado a un grupo organizado, dejando una víctima mortal y un impacto político devastador.

El 23 de julio de 1968, en Roma, Italia, tres terroristas del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) secuestraron el vuelo 426 de El Al, un Boeing 707 con 32 pasajeros y diez tripulantes, poco después de su despegue rumbo a Tel Aviv. Los atacantes, armados con pistolas y granadas, desviaron el avión a Argelia, donde los rehenes, incluyendo mujeres y niños, fueron retenidos durante 40 días en condiciones de terror bajo amenaza constante. Este acto cobarde, que marcó el primer secuestro aéreo del FPLP, buscaba presionar por la liberación de prisioneros palestinos y sembrar el pánico internacional, exponiendo la vulnerabilidad de civiles inocentes atrapados en un conflicto del que no formaban parte. Los rehenes fueron liberados tras negociaciones a cambio de terroristas árabes, pero el incidente dejó una marca imborrable en la historia del terrorismo global.

La década de 1970: masacres en aeropuertos y embajadas



La década de 1970 fue el apogeo del terror palestino internacional, con secuestros masivos y ataques brutales.

El 21 de febrero de 1970, en Suiza, el vuelo 330 de Swissair que operaba la ruta Zúrich-Hong Kong, con una escala en Tel Aviv, y con 47 personas (38 pasajeros y 9 tripulantes) a bordo, sufrió un atentado con bomba, que derivó en que el avión se estrellara poco después del despegue. No hubo sobrevivientes.

En septiembre de 1970, en la base aérea británica de Dawson's Field, Jordania, el FPLP secuestró cuatro aviones comerciales, tomando a cientos de rehenes y destruyendo las aeronaves tras negociar la liberación de terroristas presos, un espectáculo de caos que afectó a pasajeros de múltiples nacionalidades, especialmente a los judíos que fueron retenidos junto a la tripulación casi 20 días más que el resto.

A finales de febrero de 1972, el secuestro del vuelo 649 de Lufthansa en Yemen exigió rescates monetarios y liberaciones, manteniendo a decenas de pasajeros bajo amenaza. Posteriormente se determinó que los perpetradores, que se identificaron como la Organización para la Resistencia a la Persecución Sionista, fueron reclutados por el FPLP.

El 28 de diciembre de ese mismo año en Bangkok, Tailandia, la organización terrorista palestina Septiembre Negro tomó rehenes en la embajada israelí, liberándolos tras negociaciones, pero exponiendo la vulnerabilidad de objetivos diplomáticos. Los terroristas acordaron abandonar el lugar a cambio de ser trasladados en avión a Egipto.

El ataque más infame ocurrió en septiembre de 1972 en Múnich, Alemania, durante los Juegos Olímpicos. Terroristas de Septiembre Negro irrumpieron en la villa olímpica, tomaron como rehenes a 11 atletas israelíes y los asesinaron durante un rescate fallido, matando también a un policía alemán. Cinco terroristas murieron en el incidente. Este acto salvaje contra deportistas inocentes, conocido como masacre de Múnich, horrorizó al mundo.

En 1973, la violencia continuó. En Jartum, Sudán, en marzo de ese año, Septiembre Negro asaltó la embajada saudí, tomando rehenes diplomáticos y ejecutando a tres: el embajador estadounidense Cleo Noel, el jefe adjunto de la misión de EEUU en Sudán George Curtis Moore y el diplomático belga Guy Eid, en un acto de brutalidad contra personal no combatiente.

Ese mismo mes, en Nueva York, Estados Unidos, un complot de Septiembre Negro para hacer estallar tres coches bomba el día que llegaba de visita la primera ministro israelí Golda Meir no se pudo llevar a cabo por errores cometidos por la propia organización terrorista, pero mostró el poder de la amenaza de estos grupos en el país.

El 20 de julio de 1973, ocurrió el secuestro del vuelo 404 de Japan Air Lines (JAL), un Boeing 747 que volaba de Ámsterdam a Tokio con una escala en Anchorage. Este incidente fue llevado a cabo por un grupo mixto de terroristas: cuatro miembros del FPLP y un japonés del Ejército Rojo Japonés (JRA, por sus siglas en inglés). Exigieron la liberación de Kozo Okamoto, uno de los autores del ataque del JRA al aeropuerto internacional Ben Gurión en Lod, cerca de Tel Aviv. Israel se negó. Los secuestradores volaron el avión primero a Damasco, Siria, y luego a Libia. El 23 de julio, 89 horas después de que comenzó el secuestro, los pasajeros y la tripulación fueron liberados.

El 6 de febrero de 1974 en Kuwait, la embajada japonesa fue atacada por miembros del FPLP y el Ejército Rojo Japonés, con rehenes tomados, entre ellos el embajador. Los rehenes fueron liberados y a los atacantes se les permitió volar a Adén, Yemen.

El 8 de septiembre de 1974, una bomba que estalló en el vuelo 841 de TWA en el Mediterráneo mató a los 88 pasajeros y tripulantes. Se trató de un acto de terrorismo indiscriminado atribuido a Abu Nidal, ya que la Organización Nacional de la Juventud Árabe para la Liberación de Palestina, dirigida por el grupo terrorista palestino desde Libia, se adjudicó la responsabilidad del atentado.

El 19 de enero de 1975, un comando del FPLP atacó el aeropuerto de Orly en París, Francia, como parte de su campaña de acciones internacionales contra objetivos asociados con Israel y Occidente. Los terroristas intentaron atacar un avión de El Al (la aerolínea israelí) en la pista, pero fueron interceptados por la Policía francesa antes de lograr su objetivo principal. Durante el enfrentamiento, los atacantes tomaron diez rehenes en una sala del aeropuerto y exigieron la liberación de prisioneros palestinos. El ataque dejó varios heridos pero no se reportaron muertos. Las negociaciones con las autoridades francesas terminaron con la rendición de los terroristas, quienes fueron arrestados.

En julio de 1976, el secuestro del vuelo 139 de Air France, desviado desde Grecia a Entebbe, Uganda, por el FPLP y aliados alemanes, mantuvo a más de 100 rehenes bajo amenaza. Los terroristas separaron a los pasajeros judíos e israelíes de los demás, liberando gradualmente a los no judíos. Exigieron la liberación de 53 prisioneros, principalmente palestinos y miembros de grupos de izquierda, encarcelados en Israel y varios países europeos. El rescate israelí, llamado Operación Entebbe, liderado por Yonatan Yoni Netanyahu, hermano del actual primer ministro Benjamín Netanyahu, fue exitoso, pero costó la vida de cuatro rehenes y de Yoni, el único soldado israelí muerto, alcanzado por un disparo, posiblemente desde la torre de control. Todos los terroristas fueron eliminados, junto con entre 20 y 45 soldados ugandeses.

En agosto de 1976, un ataque al aeropuerto Yeşilköy en Estambul, Turquía, dejó cuatro muertos, entre ellos un ciudadano estadounidense, y 20 heridos. El hecho ocurrió cuando un comando de tres terroristas del FPLP atacó la terminal con armas automáticas y granadas, apuntando a pasajeros en el área de salidas internacionales, especialmente aquellos en el mostrador de El Al. Los atacantes fueron neutralizados por las fuerzas de seguridad turcas, con dos de ellos muertos y uno capturado.

En 1977, el secuestro del vuelo 181 de Lufthansa afectó a Francia, Italia, Chipre, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Yemen y Somalia, terminando en un rescate en Mogadiscio que dejó tres terroristas muertos. El 13 de octubre de ese año, un Boeing 737 que volaba de Palma de Mallorca a Frankfurt, fue secuestrado por cuatro miembros del FPLP. El avión, con 86 pasajeros y cinco tripulantes, fue desviado a través de varios países: Roma (Italia), Larnaca (Chipre), Bahréin, Dubái, Adén (Yemen) y finalmente Mogadiscio, Somalia. Los secuestradores exigían la liberación de 11 miembros de la Fracción del Ejército Rojo (RAF) alemana, encarcelados en Alemania, además de dos palestinos presos en Turquía y un pago de 15 millones de dólares. En Adén, el piloto Jürgen Schumann fue asesinado por los secuestradores tras negarse a seguir sus órdenes. El 18 de octubre, un comando alemán de la unidad antiterrorista GSG 9, con apoyo del SAS británico, llevó a cabo un asalto en el aeropuerto de Mogadiscio, Somalia, una misión que llevó el nombre de Operación Mogadiscio. Los cuatro terroristas fueron abatidos, y todos los rehenes restantes fueron liberados. No hubo bajas entre los pasajeros durante el asalto.

El 20 de mayo de 1978, el aeropuerto de Orly fue nuevamente blanco de un ataque, atribuido por Israel a Abu Nidal y el FPLP. Los atacantes abrieron fuego contra pasajeros en la terminal, específicamente en el área de salidas internacionales, causando tres muertos y varios heridos. Los tres terroristas fueron eliminados.

El 20 de agosto de ese mismo año, un autobús que transportaba personal de la aerolínea El Al fue atacado en Londres, Reino Unido, por un comando palestino, probablemente ligado al FPLP. Una azafata y un terrorista murieron en el ataque.

La década de 1980: sinagogas y barcos bajo ataque



La violencia continuó en los 80, con ataques a judíos y viajeros.

En 1980, el atentado en la sinagoga de la calle Copernic, en París, perpetrado el 3 de octubre por un grupo palestino (posiblemente el FPLP), mató a 4 personas y dejó 46 heridos. Fue uno de los primeros ataques antisemitas importantes en Francia tras la Segunda Guerra Mundial.

El 20 de octubre de 1981, un atentado con coche bomba en una sinagoga en el centro de Amberes, Bélgica, dejó tres muertos y más de 100 heridos. Septiembre Negro se atribuyó la responsabilidad del ataque.

El 7 octubre de 1985, el secuestro del crucero Achille Lauro en Egipto por el FPLP terminó con el asesinato de Leon Klinghoffer, un pasajero judío-estadounidense en silla de ruedas, arrojado al mar en un acto de crueldad extrema.

El 23 de noviembre de ese año, el secuestro del vuelo 648 de EgyptAir por parte de terroristas de Abu Nidal resultó en 56 pasajeros muertos de los 89 que trasladaba el avión, dos de los tres atacantes y dos tripulantes, tras un rescate fallido por parte de las fuerzas egipcias.

En diciembre de 1985, ataques simultáneos en los aeropuertos de Roma y Viena, Austria, por Abu Nidal mataron a 18 personas (13 en Roma y cinco en Viena) y dejaron 120 heridos. Los terroristas dispararon indiscriminadamente contra los mostradores de El Al.

El 5 de septiembre de 1986, el secuestro del vuelo 73 de Pan Am en Karachi, Pakistán, por Abu Nidal, dejó 20 muertos y 150 heridos. Los terroristas exigían la liberación de prisioneros palestinos encarcelados en Chipre e Israel. Los atacantes recolectaron los pasaportes de los pasajeros para identificar a ciudadanos estadounidenses e israelíes, quienes eran considerados objetivos prioritarios. Las fuerzas paquistaníes llevaron a cabo un asalto caótico y mal coordinado.

Ese mes, en Aita al-Foukhar, Líbano, Abu Nidal asesinó al periodista británico Alec Collett, colgándolo y disparándole en retaliación por acciones occidentales. La Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA, por sus siglas en inglés) le había encargado escribir sobre los campos de refugiados palestinos.

El 6 septiembre de 1986, un ataque a la sinagoga Neve Shalom en Estambul, Turquía, por Abu Nidal, mató a 22 fieles durante un servicio religioso. El ataque fue perpetrado por dos terroristas armados con ametralladoras y granadas. Ambos atacantes se suicidaron al detonar explosivos.

El 11 de julio de 1988, el ataque al barco City of Poros en Grecia, también perpetrado por un terrorista de Abu Nidal con armas automáticas, mató a ocho turistas y dejó 98 heridos. El atacante luego se suicidó en una explosión.

Décadas posteriores: violencia esporádica pero persistente



En julio de 1994, el atentado al centro judío AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) en Buenos Aires, Argentina, mató a 85 personas y dejó cientos de heridos, atribuido principalmente a la organización terrorista libanesa Hezbolá con posibles vínculos a grupos palestinos.

El 7 de octubre de 2004, los bombardeos en centros turísticos de Sinaí, Egipto, liderados por el palestino Iyad Saleh, mataron a 34 personas de diferentes nacionalidades. Según el Gobierno egipcio, los atacantes eran palestinos que habían intentado entrar en Israel para llevar a cabo allí ataques, pero no tuvieron éxito.

Los ataques en el exterior pueden reanudarse



Ante los duros golpes recibidos por el terrorismo palestino en Gaza, además de las victorias israelíes contra Hezbolá en el Líbano y el régimen iraní, es posible que Hamás y otros grupos islamistas, con la financiación y el apoyo de Irán, comiencen a mirar otra vez hacia otros países para perpetrar atentados, con el foco puesto principalmente en objetivos israelíes y judíos, aunque también en otros blancos occidentales.