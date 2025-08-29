Récord en vuelos de deportación a Cuba: 161 inmigrantes devueltos desde Miami

Publicado por Diane Hernández 29 de agosto, 2025

Un grupo de 161 migrantes cubanos llegó este jueves a La Habana tras ser deportados desde Miami en un vuelo que aterrizó en el Aeropuerto Internacional José Martí. Se trata de la octava repatriación aérea desde territorio estadounidense en lo que va de año.

Del total de retornados, 124 son hombres y 37 mujeres. El Ministerio del Interior (MININT) del régimen precisó que dos de ellos quedaron bajo custodia de las autoridades, al estar señalados como "presuntos comisores de hechos delictivos" ocurridos antes de su salida de la isla.

Según la prensa oficialista, con esta operación se contabilizan 33 vuelos de deportación procedentes de diferentes naciones de la región en 2025, que suman un total de 1.001 migrantes devueltos a Cuba, la mayoría desde Estados Unidos.

Trump: el récord de cubanos deportados en toda la historia Las deportaciones a Cuba estuvieron suspendidas desde 2020 y se reanudaron a finales de abril de 2023, tras la renovación de acuerdos bilaterales entre ambas naciones, y principalmente para los insulares considerados inadmisibles tras estar retenidos en la frontera con México.

​Cuando se suman ya ocho meses de su segundo mandato en la Casa Blanca y se añaden las devoluciones realizadas en su período anterior (2017-2021), Trump acumula la mayor estadística de cubanos deportados en toda la historia, con 4.248.

​Las cifras registradas por anteriores presidentes estadounidenses están muy lejos de acercarse a su desempeño: Joe Biden (978), Barack Obama (341) y George W. Bush (416).



El mayor operativo aéreo realizado a Cuba en más de cinco años

De acuerdo con los registros oficiales de DHS, hay 42.084 cubanos con orden final de deportación que se encuentran en régimen de libertad supervisada en Estados Unidos.

Washington y el régimen de La Habana tienen un acuerdo bilateral para que todos los migrantes que lleguen por mar al territorio estadounidense sean deportados al país caribeño, sin embargo Cuba se niega a recibir personas que han permanecido fuera de su país con anterioridad a los acuerdos migratorios de enero de 2017, y solo acepta negociar cualquier devolución "caso por caso".

En 2024 se efectuaron 93 devoluciones desde diferentes países de la región, con un total de 1.384 migrantes irregulares retornados a Cuba, acorde con medios oficiales.

Un éxodo empujado por la crisis

​Además, un total de 8.261 cubanos fueron registrados por las autoridades fronterizas estadounidenses en octubre pasado, el primer mes del año fiscal 2025.

De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), durante el periodo fiscal 2024, que concluyó el 30 de septiembre pasado, 217.615 cubanos llegaron a los Estados Unidos. Además, un total de 8.261 cubanos fueron registrados por las autoridades fronterizas estadounidenses en octubre pasado, el primer mes del año fiscal 2025. La agencia fronteriza añadió que más de 860.000 migrantes de la isla entraron al territorio del país norteamericano en los últimos cuatro años.

La represión y los apagones de 24 horas

Cuba registra en los últimos años un éxodo migratorio sin precedentes debido a la grave crisis económica que padece, con escasez de alimentos, medicinas y combustible, una inflación galopante, frecuentes y prolongados cortes eléctricos y una dolarización parcial de la economía.

A la situación ya compleja, se le suma la creciente represión del régimen comunista, la falta de libertades que mantiene a más de 1.100 presos políticos tras las rejas según la organización Prisoners Defenders, y las violaciones de derechos humanos a las que está sometido el pueblo caribeño.