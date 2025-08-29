EEUU busca el visto bueno de la ONU para formar una nueva fuerza internacional que contenga la violencia de pandillas en Haití

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 28 de agosto, 2025

Nuevamente, la severa crisis sociopolítica de Haití regresó al centro del debate internacional después de que Estados Unidos anunciara en el Consejo de Seguridad de la ONU su intención de crear una “Fuerza de Supresión de Pandillas”, con el objetivo de enfrentar los hechos de violencia que azotan al país caribeño.

La propuesta fue presentada por la embajadora interina de Estados Unidos ante la ONU, Dorothy Shea, quien no aclaró, por ahora, si el país aportará apoyo militar o policial para la misión.

Shea no perdió la oportunidad de agradecer a Kenia por haber liderado durante más de un año la compleja misión multinacional que actualmente apoya a la policía haitiana, sobrepasada por los numerosos pandilleros que han tomado gran parte del país. A pesar de elogiar al país africano, la diplomática estadounidense reconoció que la situación requiere de un mayor y eficiente esfuerzo en conjunto. Puntualmente, Washington, junto con Panamá, adelantó que ya circula un borrador de resolución para establecer formalmente la nueva fuerza y una Oficina de Apoyo de la ONU que garantice respaldo logístico.

Antes de la intervención estadounidense en Naciones Unidas, el secretario general António Guterres advirtió al Consejo de Seguridad que los haitianos “viven una tormenta perfecta de sufrimiento”, destacando cómo la autoridad estatal colapsó mientras las pandillas fueron expandiéndose más allá de la capital con ataques repetidos a hospitales y escuelas.

El secretario general subrayó además que 1,3 millones de personas —la mitad, niños— han sido desplazados de sus hogares y seis millones necesitan asistencia humanitaria urgente, mientras que el llamado de la ONU por $908 millones apenas está financiado en menos del 10%.

Asimismo, Guterres recordó a los miembros del Consejo la premurosa situación en Haití en términos de seguridad, instándolos a actuar sin demora para autorizar una fuerza internacional con respaldo logístico, operativo y financiamiento previsible de Naciones Unidas. Dijo que, en caso de no actuar, alrededor de 1,7 millones de haitianos podrían quedarse sin asistencia en los próximos meses.

Si bien no está claro cuál será el rol específico de EEUU en la fuerza, la agencia AP reportó que diversos diplomáticos dijeron que la actual misión keniana podría transformarse y ampliarse bajo el nuevo nombre, con un refuerzo sustancial de efectivos y recursos. La fuerza actual, planificada en 2.500 uniformados, ahora mismo no alcanza los 1.000 hombre sobre el terreno.

El anuncio estadounidense coincide, además, con informes de que Vectus Global, empresa dirigida por Erik Prince —fundador de la compañía militar privada Blackwater y donante del presidente Donald Trump—, prepara el despliegue de 200 contratistas privados en Haití como parte de un acuerdo de un año para recuperar territorios dominados y controlados por las pandillas.