Entrevista exclusiva a María Corina Machado: “La Administración Trump lleva adelante la estrategia correcta para desmantelar" al Cártel de los Soles

En entrevista exclusiva con Voz News, la líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó que la estrategia de máxima presión de la Administración Trump es “la correcta” para desmantelar al Cártel de los Soles, la red de narcotráfico y crimen transnacional encabezada por el dictador Nicolás Maduro y su segundo hombre al mando, Diosdado Cabello, ambos acusados de traficar y facilitar el envío de droga hacia Estados Unidos.

“Esta es la estrategia correcta para lograr desmantelar esta tiranía que no solo le ha hecho tanto daño a la vida de los venezolanos, sino que ha desestabilizado toda la región y que, además, tiene como objetivo hacerle daño a la sociedad estadounidenses y sus instituciones”, dijo Machado a la periodista y productora ejecutiva de Voz, Karina Yapor.

Durante la conversación, Machado advirtió sobre cómo Venezuela, gracias a Maduro, se ha convertido en un brazo logístico y militar del régimen iraní, el único en su estilo en la región.

“El régimen madurista, narcochavista, convirtió a Venezuela en un satélite de Irán. Venezuela es el único país en este hemisferio donde se producen drones de asalto de Inteligencia iraní. Pero, además, convirtió a Venezuela en santuario, en el gran espacio para el tránsito de droga. Según la DEA, el 24% de la cocaína que se comercia en todo el mundo pasa por Venezuela. Toneladas y toneladas llegan a EEUU”.

En esa senda, la líder de la oposición venezolana mostró optimismo por cómo el hemisferio occidental ha comenzado a entender la naturaleza criminal del régimen de Maduro.

“Hay conciencia en la gran mayoría de los países de la región que esta amenaza hay que desmontarla”, atizó Machado, quien explicó que "la legitimidad total está en las fuerzas democráticas” venezolanas debido a la contundente victoria electoral del pasado 28 de julio de 2024, cuando el candidato Edmundo González, respaldado por Machado, superó por amplio margen al dictador Maduro, declarado ganador sin evidencia por las autoridades electorales venezolanas que le responden.

En el marco de la estrategia de máxima presión que la Casa Blanca está aplicando contra Maduro y su séquito, que incluye el aumento de la recompensa contra el dictador y el envío de buques militares cerca de las costas venezolanas en el Mar Caribe para combatir el "narcoterrorismo", Yapor preguntó a Machado qué tan en serio piensa que el presidente Trump está yendo contra Maduro. "¿Cruzará la línea roja el presidente Trump?".

Machado fue cauta: “Yo no voy a especular sobre las decisiones que podría tomar el presidente Trump, pero lo que corresponde es atenernos a los hechos, a lo que está ocurriendo. Y lo que te puedo decir, sin lugar a duda, es que Maduro está preocupado”.

Luego, Machado respaldó plenamente la estrategia de la Casa Blanca para enfrentar a Maduro, especialmente la movilización de buques de guerras al Mar Caribe.

“Estamos a favor de desmontar una estructura criminal. No se trata solo de un asunto humanitario, por los venezolanos perseguidos que mueren día a día bajo el horror de esta tiranía, sino también de un tema de seguridad hemisférica. Estamos en comunicación con numerosos países de la región y del mundo para garantizar que todo lo que deba hacerse para aplicar la ley y desmantelar esta estructura se haga de manera efectiva. Vemos con satisfacción cómo esta coalición internacional crece, tal y como lo anunció ayer el secretario de Estado Marco Rubio. Por eso estamos agradecidos con el presidente de Estados Unidos, muy agradecidos con la Administración Trump por llevar adelante la estrategia correcta”.

“Los venezolanos tenemos muy claro que estas movilizaciones no son contra Venezuela ni contra los venezolanos, sino contra una estructura del narcotráfico que está causando estragos y cobrando cientos de miles de vidas en todo el mundo”, subrayó la líder opositora. Al mismo tiempo, envió un mensaje a quienes temen que, sin Maduro, Venezuela pueda convertirse en un Estado fallido como algunos países de Medio Oriente que atravesaron largos períodos de desestabilización tras cambios de régimen.

“Yo sé que hay muchas personas en EEUU y el mundo que están preocupadas porque, en otros casos, donde hubo cambios de régimen por otros, ocurrieron hechos de violencia y caos. Sin embargo, yo creo que no existe en el mundo una sociedad más cohesionada que la de Venezuela. Sin dudas la más cohesionada en el hemisferio. Más del 90% de los venezolanos queremos lo mismo. Entre los venezolanos no hay diferentes ni tensiones religiosas, raciales, regionales, ideológicas o sociales. Todos queremos lo mismo, no solamente que Maduro se vaya, sino construir un país donde haya justicia, donde podamos vivir con dignidad y donde nuestros hijos regresen a casa”.

“El día que se vaya Maduro millones de venezolanos que van a regresar de EEUU, Europa y los países de América Latina a reconstruir nuestro país. Sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos nuestros equipos listos y los planes para las primeras 100 horas, los primeros 100 días. Será una transición ordenada, pacifica e irreversible”, insistió Machado. “Venezuela será libre y la vamos a convertir en el gran aliado en seguridad, energía y comercio de los EEUU y los países de América”.

La líder opositora recordó que, durante el pasado 28 de julio de 2024, las Fuerzas Armadas venezolanas mostraron mini quiebres que dejaron en evidencia la poca popularidad de Maduro entre las tropas venezolanas. Específicamente, en las actas electorales recabadas por la oposición, se dejó constancia que hubo zonas de votación donde la mayoría de militares votaron en favor del candidato opositor Gónzalez.

“En la propia estructura policial y militar el repudio a Maduro es total”, dijo Machado. “Ahora deben decidir entre hundirse con Maduro o si se salvan apoyando la transición democrática. Ese es el dilema que enfrenta cada militar”.

Además de los militares, Machado envió un mensaje a los gobiernos del mundo para que se unan a Washington y sus aliados para presionar aún más al régimen de Maduro.

“La historia será implacable con quienes en este momento hagan lo correcto, con quienes hagan lo incorrecto y con quienes no hagan nada. Y esto no se lo digo solo a los militares, sino también a todos los gobiernos de este hemisferio. Porque, al final, hay que tomar una decisión: o estás con el cartel del narcotráfico, con una estructura criminal y con un tirano que comete crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado, o estás con el pueblo de Venezuela, con la justicia y con las democracias que se han manifestado a favor de la transición democrática del país”.