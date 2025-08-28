México descarta un acuerdo de libre comercio con Brasil en medio de las tensiones comerciales con EEUU

Publicado por Carlos Dominguez 28 de agosto, 2025

(AFP) La presidente de México, Claudia Sheinbaum, descartó este jueves firmar un acuerdo de libre comercio con Brasil, en medio de la presión que las dos mayores economías de América Latina enfrentan por la política comercial del presidente Donald Trump.

Ambos países firmaron acuerdos de cooperación en ámbitos como biocombustibles y competitividad durante una visita a México del vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, pero Sheinbaum dijo que no está previsto firmar un tratado más amplio.

"No estamos pensando en un acuerdo de libre comercio (...) sino más bien de colaboración", aseguró Sheinbaum ante la pregunta de una periodista en su habitual rueda de prensa, horas antes de recibir a Alckmin en el palacio de Gobierno.

Inician las tareas de cooperación

El secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, anunció este jueves que ambos gobiernos firmaron un memorándum de entendimiento "para iniciar tareas de cooperación" que también permitan a México aumentar sus exportaciones automotrices a Brasil.

De igual manera, se planteó un pacto entre las agencias reguladoras sanitarias de ambos países para acelerar la aprobación de nuevos medicamentos y la colaboración en exploración de petróleo en aguas profundas, donde Brasil tiene "una experiencia muy grande", destacó Ebrard.

"Brasil produce y tiene tecnología en ciertas áreas que le interesan a México y también nosotros tenemos desarrollo en ciertas áreas que le interesan" al país sudamericano, resumió Sheinbaum.

Brasilia quiere expandir la cooperación con México

Durante una llamada telefónica con Sheinbaum a finales de julio, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, resaltó la importancia de "profundizar" la relación comercial con México para afrontar el "momento de incertidumbre" que su país encara debido a los impuestos aduaneros.

Brasil enfrenta aranceles del 50% de Estados Unidos, mientras México está negociando un acuerdo a largo plazo con Washington para evitar la imposición de gravámenes aduaneros.

Desde entonces, Brasilia busca ampliar el acuerdo de cooperación vigente con México y expandir los flujos de mercancías entre ambas naciones, con foco en sectores como el farmacéutico, el agropecuario y el aeroespacial, afirmó Lula al compartir en la red social X el resultado de esa conversación.