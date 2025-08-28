Ruanda recibe el primer grupo de inmigrantes tras el acuerdo con EEUU sobre deportaciones

Imagen de archivo de deportación de inmigrantes AFP / US Army / Imagen de referencia.

Publicado por Diane Hernández 28 de agosto, 2025

Un primer grupo de siete inmigrantes llegó a Ruanda como parte de un acuerdo para recibir a deportados de Estados Unidos, informó este jueves el Gobierno del país africano.

"El primer grupo de siete migrantes seleccionados llegó a Ruanda a mediados de agosto (...) Tres de los individuos expresaron su deseo de regresar a sus países de origen y cuatro desean permanecer y rehacer sus vidas en Ruanda", declaró a la AFP Yolande Makolo, portavoz del gobierno.

Ruanda anunció el 5 de agosto que recibiría hasta 250 migrantes tras revelar un acuerdo con la Administración Trump, el mismo que contempla "aprobar a cada individuo propuesto para su reubicación".

EEUU emprendió una campaña de deportación de inmigrantes, y el Gobierno ha negociado acuerdos políticos para enviar a los deportados a terceros países, incluyendo El Salvador, Uganda y Sudán del Sur.

Recibirán capacitación, atención en salud y alojamiento

Ruanda aceptó participar en el acuerdo con Washington porque "casi toda la familia ruandesa ha experimentado las dificultades del desplazamiento", declaró Makolo semanas atrás.

Aseguró que quienes lleguen a Ruanda recibirán capacitación, atención en salud y alojamiento.

Los defensores de los derechos humanos advierten que el envío de deportados a terceros países podría violar el derecho internacional si llegan a países donde enfrentan riesgo de sufrir tortura, secuestro u otros abusos.