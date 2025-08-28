Colombia: siete años de reclusión para el menor que disparó contra el senador Miguel Uribe

Publicado por Diane Hernández 28 de agosto, 2025

El adolescente de 15 años que disparó en junio contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, fallecido a mediados de agosto, fue sentenciado este miércoles a siete años de internamiento en un centro de reclusión para menores, informó la fiscalía.

Uribe, del partido opositor Centro Democrático, murió el 11 de agosto por heridas en la cabeza tras un brutal ataque armado durante un acto político en Bogotá, que revive los fantasmas de los peores años de la violencia política en Colombia. Cinco aspirantes a la presidencia fueron acribillados durante la segunda mitad del siglo XX. En total, ocho candidatos han sido asesinados en la historia política del país sudamericano.

"Privado de libertad en un centro de atención especializada"

El joven "deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada", dijo la fiscalía el miércoles en un comunicado.

No será trasladado a una cárcel de mayores una vez que cumpla 18 años años, precisó una vocera del ente acusador a la AFP. El adolescente fue juzgado en un tribunal penal especial para menores por intento de homicidio y porte ilegal de armas.

La ley colombiana no permite modificar los cargos una vez aceptados por un menor acusado, por lo que fue juzgado por tentativa de asesinato y no por homicidio.

La muerte de Uribe

El legislador opositor de 39 años pasó dos meses en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Bogotá. Allí fue sometido a múltiples cirugías y finalmente murió tras sufrir una hemorragia cerebral. Era uno de los mayores críticos del presidente izquierdista Gustavo Petro.

Videos mostraron el momento del atentado el 7 de junio, durante un mitin en un parque de un barrio popular de la capital. Luego de los disparos, en medio de la confusión y gritos de un centenar de personas que escuchaban su discurso, el candidato ensangrentado se desplomó.

El menor le disparó tres veces, dos en la cabeza y una en una pierna. Los escoltas de Uribe lo hirieron mientras intentaba huir a pie por un callejón cercano al sitio del ataque.