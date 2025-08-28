¿Existe un plan de extracción de Brasil para proteger a Maduro de EEUU? Esto es todo lo que se sabe

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 27 de agosto, 2025

En la noche del 27 de agosto, el portal especializado Defesanet, uno de los medios más reconocidos e influyentes en Brasil en la industria bélica, publicó un reportaje exclusivo sobre lo que describió como un plan secreto de “extracción” del dictador venezolano Nicolás Maduro en caso de que Estados Unidos decida cumpla con su promesa de neutralizar a la cúpula del tristemente célebre Cártel de los Soles.

Según el medio, la presunta ‘Operación Imeri’ surgió como un plan de evacuación diseñado entre las altas autoridades de Brasil y Venezuela en respuesta a la reciente y creciente presión de Estados Unidos contra Maduro y su séquito, luego del despliegue de buques y naves militares en aguas cercanas al Caribe venezolano para luchar contra el “narcoterrorismo”.

La negociación en Bogotá

Defesanet, portal descrito por O GLOBO —el diario con mayor circulación de Brasil— como un medio especializado en la industria militar con el que colaboró para analizar “la negociación más importante en la historia de la aviación militar brasileña”, informó que las conversaciones iniciales ocurrieron durante la cumbre de la OTCA/CELAC celebrada en Bogotá, Colombia, entre el canciller brasileño Mauro Vieira y su homólogo venezolano Yván Gil. Oficialmente, el encuentro entre los jefes de Cancillería trató sobre cooperación fronteriza e integración económica entre ambas naciones, pero de manera extraoficial —y con la participación de asesores militares— se habría debatido la posibilidad de trasladar a Maduro y parte de su círculo más cercano “bajo custodia brasileña antes de que cayeran en manos del Comando Sur o de grupos de resistencia armada”.

Exclusive – Operation Imeri – Brazil’s clandestine rescue of Nicolás Maduro

Los detalles de la presunta operación contemplaban dos alternativas: primero, un corredor marítimo, con el despliegue de hasta 12 activos navales de la Marina de Brasil, entre ellos fragatas clase Niterói, el portahelicópteros Atlântico y el navío-doca Bahía, apoyados por tropas de operaciones especiales; segundo, una infiltración aérea mediante un KC-390 Millennium de la Fuerza Aérea Brasileña, que habría aterrizado brevemente en Venezuela para extraer a Maduro y su séquito con destino a la base aérea de Boa Vista, en el estado de Roraima, fronterizo con el país venezolano.

Sin embargo, a pesar de que el informe generó gran revuelo en Estados Unidos, Venezuela, Brasil y el resto de la región, Defesanet aclaró que el plan enfrentó un rechazo interno dentro de las Fuerzas Armadas brasileñas, especialmente en la Marina, lo que habría frenado cualquier avance de llevar adelante una operación de semejante calibre.

Incluso, horas después de publicar la exclusiva, Defesanet aclaró: “La información aquí presentada es precisa según nuestro entendimiento. Sin embargo, esto no garantiza que la Operación Imeri se lleve a cabo en su totalidad, en parte o incluso en absoluto”.

Y se añadió: “La discusión sobre un posible rescate de Maduro fue considerada por el ala política del gobierno brasileño, pero no derivó en planificación ni en participación del Ministerio de Defensa o de las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea). Tampoco se destinaron recursos humanos o equipos para una eventual operación”.

Según el portal especializado en Defensa, Washington estaba plenamente informado del presunto plan debatido entre Brasilia y Caracas y advirtió que, de concretarse, Brasil enfrentaría nuevas sanciones económicas y diplomáticas severas contra sectores estratégicos, aumentando seriamente los costos de cualquier colaboración con el chavismo.

Brasil niega cualquier tipo de negociación

Consultado por la presunta ‘Operación Imeri’, el Ministerio de Defensa de Brasil emitió un comunicado desmintiendo el reporte:

“El Ministerio de Defensa informa que no existe ningún plan u operación en marcha o en preparación en los términos mencionados”, señaló brevemente el Ministerio brasileño.

La controversia sobre el presunto plan se produce justo cuando la Administración Trump elevó la presidente contra el régimen venezolano, elevando a $50 millones la recompensa por el dictador Maduro mientras declara organización terrorista al Cártel de los Soles y al Tren de Aragua, ambos grupos criminales vinculados a Maduro y sus aliados cercanos.