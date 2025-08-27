Dinamarca convoca al encargado de negocios de EEUU por una presunta operación de influencia en Groenlandia

Publicado por Williams Perdomo 27 de agosto, 2025

Dinamarca convocó el miércoles al encargado de negocios estadounidense tras un informe de la prensa danesa sobre un supuesto intento de injerencia en Groenlandia.

"Cualquier intento de interferir en los asuntos internos del Reino [de Dinamarca] será, por supuesto, inaceptable, y el encargado de negocios estadounidense fue citado en ese sentido", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, en un comunicado enviado a AFP.

La televisión pública danesa informó el miércoles de que al menos tres funcionarios estadounidenses cercanos a Trump fueron observados recientemente en Groenlandia intentando recabar información sobre asuntos que han generado tensión entre la isla y Dinamarca.

"Somos conscientes de que actores foráneos continúan mostrando interés en Groenlandia y su posición en el reino de Dinamarca", afirmó el ministro Rasmussen.

"Por ello no sorprende constatar los intentos externos de influir en el futuro del reino", agregó.