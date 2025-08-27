Trump cumple su amenaza: duplica a 50% los aranceles a India por su compra del petróleo ruso

Publicado por Luis Francisco Orozco 27 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump impuso este martes en la noche aranceles del 50% a la mayoría de las importaciones provenientes de la India, cumpliendo de esta forma su amenaza de castigar a dicho país por sus compras de petróleo ruso con descuento. Si bien los aranceles del 25% sobre los productos indios habían entrado en vigor a principios de mes, Trump anunció recientemente planes de duplicar esta tasa tras explicar que el Gobierno de la India estaba financiando indirectamente la invasión de Rusia contra Ucrania al ser uno de los principales compradores del crudo ruso.

En respuesta a la posición de la Casa Blanca, el gobierno indio ha sostenido haber sido injustamente señalado por su relación comercial con el Kremlin. A pesar de esto, Trump ha llegado a manifestar en sus redes sociales que su administración no tendría reparos en ejecutar castigos arancelarios a la India. “No me importa lo que India haga con Rusia. Pueden hundir sus economías muertas juntos, por mí no hay problema”, comentó el líder republicano en su cuenta de Truth Social el mes pasado.

Pocas horas antes de la imposición de los aranceles del 50%, el primer ministro indio Narendra Modi instó a la población de su país a comprar productos nacionales, e incluso alentó a los comerciantes a exhibir letreros que promuevan los productos locales, luego de negarse a detener las compras de petróleo ruso. “Todos debemos seguir el mantra de comprar únicamente bienes ‘Hecho en India’. La presión sobre nosotros puede aumentar [por los aranceles], pero la soportaremos”, comentó Modi en un discurso.

Otro funcionario del gobierno indio que se mostró recientemente desafiante a la Administración Trump fue el ministro de Asuntos Exteriores Subrahmanyam Jaishankar, quien llegó a comentar durante un foro del medio Economic Times que la demanda de la Casa Blanca de dejar de comprar petróleo ruso era “injustificada e irrazonable”. Incluso, Jaishankar acusó tanto a los Estados Unidos como a Occidente de ser hipócritas, tras argumentar que Europa tenía mayores relaciones comerciales con Rusia.

Según detalló la agencia de noticias Reuters, un aviso de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) otorgó a los transportistas una exención de tres semanas para los productos indios que fueron cargados en buques y se encontraban en tránsito hacia EE. UU. antes de la fecha límite de medianoche. Dichos productos aún podrán ingresar al país con los aranceles previos del 25% antes de las 12:01 a. m. (hora del Este) del 17 de septiembre. De igual forma, quedan exentos el aluminio y sus productos derivados, los vehículos de pasajeros, el acero, el cobre y otros bienes sujetos a aranceles separados de hasta un 50%.