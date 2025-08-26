Argentina se alinea con EEUU y designa al Cártel de los Soles como organización terrorista para presionar a Maduro

Publicado por Agustina Blanco 26 de agosto, 2025

El Gobierno de la República Argentina, liderado por el presidente Javier Milei, ha dado un paso significativo en la lucha contra el crimen organizado transnacional al declarar este martes al Cártel de los Soles, vinculado al régimen venezolano de Nicolás Maduro, como una organización terrorista internacional.

Con esta medida, Argentina se suma a países como Ecuador y Paraguay, alineándose con la estrategia impulsada por la Administración de Donald Trump para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en la región.

La ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, anunció la decisión a través de X: "Declaramos al Cártel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal. Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales. Para este Gobierno, el que las hace las paga".

Según el comunicado oficial del Ejecutivo argentino, la medida, tomada en coordinación entre varios ministerios, se basa en informes que acreditan las actividades ilícitas del cártel, incluyendo narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como sus vínculos con otras estructuras criminales en la región.

Esta acción busca fortalecer los mecanismos preventivos y sancionatorios contra el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado, promover la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, y reafirmar el compromiso de Argentina con la paz y la seguridad.

Una estrategia regional alineada con Estados Unidos



Argentina no está sola en esta iniciativa. Otros países de la región, como Ecuador, Paraguay, Guyana y Trinidad y Tobago, han adoptado medidas similares, respaldando las políticas de la Administración Trump contra los cárteles.

La reunión del gabinete de la Administración Trump

En la reunión de gabinete de hoy, el secretario de Estado, Marco Rubio, destacó este esfuerzo conjunto: "Por primera vez en la era moderna, estamos verdaderamente a la ofensiva contra los cárteles organizados que están bombeando veneno —veneno asesino— a nuestras ciudades, y eso es un esfuerzo de equipo". Rubio también hizo mención explícita a Argentina como un aliado clave en esta lucha.

Respaldo desde la oposición venezolana



La decisión argentina fue celebrada por María Corina Machado, líder de la oposición venezolana perseguida por el régimen de Maduro.

En un mensaje publicado en X, Machado expresó su gratitud al presidente argentino, Javier Milei: "Querido Presidente Milei, en nombre de los venezolanos le agradezco su firme y decidido apoyo a la causa justa por la Libertad y la democracia de Venezuela, así como el respaldo y cariño del pueblo de la Argentina".

Machado destacó la valentía del pueblo venezolano frente a un "régimen criminal narco-terrorista" que, según sus palabras, ha generado miseria, violencia y el éxodo de millones de ciudadanos. "Hoy tenemos una sociedad unida, organizada y decidida a conquistar su Libertad para traer a nuestros hijos de vuelta a casa", afirmó, subrayando la determinación de los venezolanos por un cambio definitivo en medio de una profunda crisis humanitaria, social, política y económica. "Sabemos que también contamos con el apoyo de los pueblos hermanos de las Américas y con los genuinos líderes democráticos del mundo. ¡Venezuela será libre!", concluyó.