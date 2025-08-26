Seis terroristas palestinos murieron en la ofensiva israelí contra el hospital Nasser en Gaza

Publicado por Leandro Fleischer 26 de agosto, 2025

Los resultados preliminares de la investigación del ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) al hospital Nasser en Jan Yunis, Gaza, han sido publicados recientemente por el Ejército israelí, informaron medios del Estado judío.

De acuerdo con el comunicado oficial del portavoz de las FDI, el ataque tuvo como objetivo una cámara de vigilancia instalada por Hamás en el hospital, la cual se sospechaba que era utilizada para monitorear las actividades de las tropas de Israel y dirigir operaciones terroristas, indicó el periódico israelí Ynet.

La investigación inicial de las FDI, presentada al jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, y por el comandante del Comando Sur, Yaniv Asor, reveló que las fuerzas de la Brigada Golani, que operaban en la zona para neutralizar infraestructura terrorista, no contaban con la autorización necesaria para el ataque y usaron proyectiles en lugar de armamento de precisión, lo que constituye una violación de los protocolos militares. Zamir ordenó profundizar la investigación para esclarecer fallos en el proceso de autorización y en la toma de decisiones en el terreno.

Escudos humanos

El hospital Nasser, como otros centros médicos, está clasificado por las FDI como un "sitio sensible" que sólo puede ser atacado bajo circunstancias excepcionales y con la aprobación de un oficial de alto rango. Sin embargo, el Ejército israelí sostiene que Hamás utiliza de manera sistemática instalaciones civiles, como hospitales, para actividades militares, incluyendo la recolección de inteligencia y la planificación de ataques.

Según el comunicado, seis de los 20 fallecidos en el ataque eran miembros de Hamás, incluido uno que participó en la masacre del 7 de Octubre en Israel. A pesar de esto, Zamir expresó su pesar por las víctimas civiles.

El ataque ha generado una fuerte cobertura mediática internacional. Medios como BBC, The Washington Post, The New York Times, CNN y CBS destacaron la muerte de los periodistas, algunos de los cuales trabajaban para agencias como AP y Reuters.

Cabe señalar que, en el pasado, algunos periodistas que trabajaban en Gaza también habían participado en actividades terroristas contra Israel.

Un conflicto complejo

Antes de que se publicaran los resultados preliminares de la investigación de las FDI, la Oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu emitió un comunicado en inglés lamentando el incidente como una tragedia accidental y enfatizando que Israel valora el trabajo de periodistas y profesionales médicos. El comunicado también reafirmó que el objetivo de Israel es derrotar a Hamás y liberar a los 50 rehenes que el grupo aún retiene.

Este incidente ha reavivado el debate sobre las complejidades del conflicto en Gaza, donde las tácticas de Hamás, que usa civiles como escudos humanos en entornos densamente poblados y en ocasiones generan trágicas consecuencias para la población civil. Las investigaciones en curso serán clave para determinar responsabilidades y evitar futuros incidentes similares.