El presidente de Corea del Sur le pide a Trump que medie la paz entre las dos Coreas y el mandatario afirma que quiere reunirse con Kim Jong Un

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 26 de agosto, 2025

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que está dispuesto a reunirse con el dictador norcoreano Kim Jong Un, según le dijo a su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung, quien le pidió al presidente medie la paz entre las dos Coreas durante su visita a la Casa Blanca, rindiéndose en elogios para con el mandatario republicano.

“Creo que usted es el primer presidente que ha mostrado tanto interés en los asuntos de paz mundial y que realmente logró avances”, dijo Lee. “Así que espero que logre la paz en la península de Corea… y que se reúna con Kim Jong Un”.

Luego, el presidente surcoreano dijo que apoyaría “activamente” a Trump si quería “desempeñar el papel de pacificador”, asegurando que el presidente estadounidense era “la única persona que realmente puede resolver” los conflictos entre Corea del Norte y Corea del Sur, que siguen en guerra desde 1953.

Trump, por su parte, respondió con entusiasmo y aseguró que está dispuesto a reunirse con Kim: “Tendremos conversaciones. A él le gustaría verme. Y nosotros también deseamos mejorar las relaciones”.

La reunión representó, sin dudas, una gran prueba de fuego para el nuevo mandatario Lee, en un momento en que las relaciones comerciales y militares de Seúl con Washington se ven muy comprometidas, especialmente por las críticas de Trump contra el líder progresista surcoreano.

De hecho, Lee viajó a Washington con el objetivo claro de limar asperezas con Trump y llevó con él a los directivos de las principales empresas surcoreanas que anunciaron inversiones multimillonarias en el país.

Korean Air, por ejemplo, anunció que planea adquirir 103 aviones de Boeing junto con motores y un programa de mantenimiento de GE Aerospace y CFM International, por un total de $50.000 millones. Asimismo, Hyundai Motor Group, que se ha visto afectada por las políticas arancelarias de Trump, anunció que aumentará sus inversiones en EE. UU. de $21.000 millones a $26.000 millones.

En total, las compañías surcoreanas invertirán $150.000 millones en Estados Unidos, confirmó el presidente Lee.

Además de las inversiones, Lee buscó acercarse al estilo personal de Trump con regalos muy simbólicos: un putter de golf diseñado a medida, dos sombreros vaqueros con el lema “Make America Great Again” y un modelo de un histórico “barco tortuga”.

En tono de broma, el presidente surcoreano incluso sugirió construir una Trump Tower en Pyongyang para jugar al golf en Corea del Norte luego de que se alcance la paz.

"Espero con ansias su reunión con el presidente Kim Jong Un y la construcción de (una) Trump Tower en Corea del Norte, y jugar al golf allí", le dijo Lee a Trump.