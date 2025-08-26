El dirigente opositor venezolano Pedro Urruchurtu, en Voz News: Trump y Rubio conocen la “naturaleza terrorista” del régimen

Publicado por Virginia Martínez 26 de agosto, 2025

En el noticiero de Voz News, el periodista Enrique Teuteló entrevistó el dirigente opositor venezolano Pedro Urruchurtu sobre la reciente demanda de ciudadanos estadounidenses al Cártel de los Soles, la organización narcotraficante dirigida por altos jerarcas del régimen venezolano y de las Fuerzas Armadas de Venezuela, la cual fue designada recientemente por la Administración del presidente Donald Trump como un grupo narcoterrorista.

“La realidad es que hay un entendimiento clarísimo de lo que es el régimen y de su naturaleza criminal. La administración de los Estados Unidos encabezada por el presidente Trump y el secretario [Marco] Rubio, entienden lo que es el régimen, no solo en su naturaleza criminal, sino incluso en su naturaleza terrorista de estado. […] Lo que está pasando en el Caribe es consecuencia de lo que hace el régimen. El régimen es un régimen criminal, por lo tanto, está poniendo en riesgo la estabilidad de todo el hemisferio. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá son ejercicios de defensa de soberanía de estos países que están siendo afectados directamente por estos crímenes, y obviamente la defensa de del interés nacional en concreto, y fundamentalmente de los Estados Unidos”, comentó Urruchurtu.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.