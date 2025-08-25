Preocupa la creciente presencia de Irán y Hezbolá en Brasil

Publicado por Leandro Fleischer 25 de agosto, 2025

En un preocupante desarrollo, Brasil se ha convertido en un punto focal para las actividades de Hezbolá, un grupo terrorista libanés respaldado por Irán, según revelan investigaciones recientes.

El caso de Haissam Houssim Diab, un libanés acusado de planificar ataques terroristas contra objetivos judíos en Brasil, expone cómo redes internacionales están operando en territorio sudamericano, según un informe exclusivo compartido con el periódico argentino Infobae por Emanuele Ottolenghi, experto de la plataforma 240 Analytics.

Diab, uno de los cabecillas de la ‘Operación Trapiche’



Diab, quien ya había sido señalado en 2005 por Alemania por cargos de narcotráfico, logró evitar su extradición gracias a una decisión del Tribunal Supremo Federal de Brasil en 2006. En aquel entonces, el uso de múltiples identidades falsas dificultó su identificación. Años más tarde, en 2023, Diab fue identificado como uno de los cabecillas de la Operación Trapiche, un plan de Hezbolá para perpetrar atentados en Brasil, frustrado por la Policía Federal con apoyo de inteligencia estadounidense e israelí. Junto a él, Mohamad Khir Abdulmajid, un sirio-brasileño, también está en la mira de Interpol por su rol en esta trama.

Los vínculos de Diab con el narcotráfico



Infobae señaló que el informe de Ottolenghi, titulado El plan terrorista de Hezbolá en Brasil, detalla cómo Diab no sólo estuvo involucrado en actividades terroristas, sino también en operaciones de lavado de dinero y narcotráfico. En 2017, fue detenido en Paraguay en la casa de un conocido narcotraficante libanés vinculado a Hezbolá, y sus contactos incluían empresas de cambio de divisas sancionadas por Estados Unidos, como Chams Exchange. Además, documentos revelan que Diab mantuvo comunicación con figuras clave de Hezbolá, como Sobhi Fayad, sancionado por el Departamento del Tesoro de EEUU en 2006.

La peligrosa influencia de la Universidad Internacional Al-Mustafa



Un aspecto alarmante es la influencia de Irán en Brasil a través de la Universidad Internacional Al-Mustafa, una institución sancionada por Estados Unidos en 2020 por su rol en el reclutamiento y adoctrinamiento de milicias chiítas. Según Ottolenghi, esta universidad, que opera en América Latina con centros en Colombia, Venezuela y Brasil, ha intensificado sus actividades en el país sudamericano, especialmente tras el cambio de gobierno en Argentina, que ha adoptado una postura más dura contra Irán. En Brasil, Al-Mustafa colabora con instituciones como el Instituto Salam y el Centro Islámico Imam al-Mahdi en São Paulo, que promueven la ideología iraní y organizan eventos en apoyo a figuras como Hassan Nasrallah, el difunto líder de Hezbollah.