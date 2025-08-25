Gal Gadot no asistirá al Festival de Venecia por presiones de un grupo antiisraelí
“Atacar a Gal Gadot no tiene nada que ver con ayudar a Palestina. Es simplemente discriminación y deberíamos denunciarlo como tal”, expresó el investigador y escritor israelí Hen Mazzig.
La actriz israelí Gal Gadot ha decidido no participar en el Festival de Cine de Venecia este año, según informó el diario italiano La Repubblica. La artista, conocida por su papel en Mujer Maravilla, iba a estar presente en la proyección de la película In the Hands of Dante, dirigida por Julien Schnabel y protagonizada junto a Gerard Butler. Sin embargo, la presión de un movimiento antiisraelí ha llevado a Gadot a cambiar sus planes.
El grupo Venice4Palestine, que reúne a más de 1.500 profesionales del cine italiano, incluyendo directores, actores y artistas, ha impulsado una campaña para que el festival tome una postura clara sobre el conflicto en Medio Oriente. En una carta abierta publicada el fin de semana pasado, este colectivo exigió que se retiraran las invitaciones a actores que, según ellos, han expresado públicamente su apoyo al Gobierno de Israel. Una segunda carta, enviada el domingo, señaló específicamente a Gadot, intensificando las demandas para que no asistiera al evento.
La película de Schnabel, que se exhibirá fuera de la competencia principal el 3 de septiembre, coincide con la presentación de The Voice of Hind Rajab, un drama político dirigido por la tunecina Kauther Ben Hania. Esta obra, que sí compite en el festival, aborda la trágica muerte de una niña palestina de seis años en Gaza en 2024, que según las autoridades palestinas murió por fuego israelí durante la guerra contra el terrorismo en la Franja. La coincidencia de estas proyecciones ha avivado las tensiones en torno al evento.
Además, se espera que el 30 de agosto se realice una manifestación en Venecia bajo el lema Paren el genocidio – Palestina libre, lo que refleja el clima de polarización que rodea al festival este año. La ausencia de Gadot, según reportes, busca evitar que la controversia eclipse la promoción de la película.
“Es simplemente discriminación”
El investigador y escritor israelí Hen Mazzig repudió la carta escrita por Venice4Palestine.
“Es ridículo que se enviara una carta así”, expresó en una publicación en la red social X. “En Israel, como en cualquier otro país, son los políticos, no los actores, quienes toman las decisiones”, agregó.
“Cualquiera puede criticar a Israel. Yo lo hago”, sostuvo. “Pero criticar a un país no significa cancelar a todos sus ciudadanos”, añadió.
“Atacar a Gal Gadot no tiene nada que ver con ayudar a Palestina. Es simplemente discriminación y deberíamos denunciarlo como tal”, concluyó Mazzig.
