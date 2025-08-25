Vallas gigantes en la frontera colombo-venezolana recuerdan la recompensa por Nicolás Maduro

Una valla con la recompensa de 50 millones de dólares que EEUU ofrece por Maduro Captura de pantalla/ Prensa Libre.

Publicado por Diane Hernández 25 de agosto, 2025

Una valla publicitaria en la carretera internacional Simón Bolívar, en Villa del Rosario, cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela, recuerda la millonaria recompensa que ofreció la Administración Trump por información que conduzca al arresto del dictador venezolano Nicolás Maduro y su ministro del Interior, Diosdado Cabello.

EEUU duplicó la cifra por Maduro hasta 50 millones de dólares el 7 de agosto de 2025, mientras que marcó una de 25 millones por la captura de Cabello.

El sucesor de Hugo Chávez enfrenta cargos federales por delitos como "conspiración para el narcoterrorismo" y exportar cocaína, entre otros, mientras que la Embajada del norte para Venezuela emitió una alerta en la que pide a los estadounidenses que eviten viajar al país caribeño.