Vallas gigantes en la frontera colombo-venezolana recuerdan la recompensa por Nicolás Maduro
Un cartel publicitario en la carretera internacional Simón Bolívar, en Villa del Rosario, cerca de la frontera entre los dos países sudamericanos, recuerda la millonaria cifra que ofrece EEUU por información que conduzca al arresto del dictador venezolano y su ministro del Interior, Diosdado Cabello.
Una valla publicitaria en la carretera internacional Simón Bolívar, en Villa del Rosario, cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela, recuerda la millonaria recompensa que ofreció la Administración Trump por información que conduzca al arresto del dictador venezolano Nicolás Maduro y su ministro del Interior, Diosdado Cabello.
EEUU duplicó la cifra por Maduro hasta 50 millones de dólares el 7 de agosto de 2025, mientras que marcó una de 25 millones por la captura de Cabello.
El sucesor de Hugo Chávez enfrenta cargos federales por delitos como "conspiración para el narcoterrorismo" y exportar cocaína, entre otros, mientras que la Embajada del norte para Venezuela emitió una alerta en la que pide a los estadounidenses que eviten viajar al país caribeño.