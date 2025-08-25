Indonesia y EEUU inician maniobras militares conjuntas con aliados

Publicado por Víctor Mendoza 25 de agosto, 2025

Indonesia y Estados Unidos lanzaron el lunes maniobras militares conjuntas con la participación de fuerzas de 11 países aliados, dirigidas a asegurar la estabilidad de la región Asia-Pacífico.

Los ejercicios anuales 'Escudo Súper Garuda' iniciaron en la capital Yakarta y varios puntos de la isla occidental de Sumatra y el archipiélago de Riau, y se extenderán hasta el 4 de septiembre.

Más de 4.100 soldados indonesios y 1.300 estadounidenses participarán junto a militares de Australia, Japón, Singapur, Francia, Nueva Zelanda, Reino Unido y otros países.

Estados Unidos y aliados como Australia han expresado su preocupación por la creciente beligerancia de China en el Pacífico, aunque Washington ha dicho que estas maniobras no están dirigidas a Pekín.

Samuel Paparo, jefe del Comando Indo-Pacífico estadounidense, afirmó que los ejercicios de este año son "el mayor Escudo Súper Garuda" de la historia y que ayudarán a los países participantes a fortalecer la disuasión en la región, según recoge AFP.

"Se trata de disuadir a cualquiera que quiera cambiar los hechos en el terreno mediante el uso de violencia, con la determinación colectiva de todos los participantes de defender el principio de soberanía", expresó Paparo el lunes en la ceremonia de apertura.

El programa incluye maniobras de ciberdefensa y uso de fuego real, indicó el ejército indonesio.

Otros países como India, Papúa Nueva Guinea y Timor Oriental enviaron observadores al ejercicio.

Indonesia sigue una política exterior neutral y busca mantener buenas relaciones con Estados Unidos y China al mismo tiempo.