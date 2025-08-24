Trinidad y Tobago respalda el despliegue militar de EEUU en el Caribe y ofrece apoyo en caso de un conflicto contra Maduro

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, junto a Nicolás Maduro en una reunión del Caricom (Archivo) Xinhua /Landov / Cordon Press

24 de agosto, 2025

En medio de crecientes tensiones en el Caribe, Trinidad y Tobago expresó su respaldo al despliegue de destructores y buques anfibios de la Armada estadounidense en aguas internacionales cercanas a Venezuela, una operación liderada por la Administración Trump para combatir el narcotráfico.

El despliegue incluye destructores de misiles junto a un escuadrón anfibio, diseñados para contrarrestar amenazas múltiples. Esta operación responde a las acusaciones de Washington contra el régimen de Maduro, al que señala de liderar el Cartel de los Soles, designado como una organización terrorista por la Administración Republicana.

En ese contexto, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar ha declarado que su gobierno no solo apoya esta misión, sino que está dispuesto a colaborar con Estados Unidos en caso de que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ataque a Guyana, en el marco de la disputa por la región del Esequibo.

Breaking: PM Kamla Persad-Bissessar backs US military in Caribbean to combat “terrorist drug cartels.”

Says T&T won’t consult CARICOM on issue.



Warns if Maduro attacks Guyana, US will get access “unflinchingly" to Trinidad and Tobago territory. pic.twitter.com/mTbvFF4PTF — Kejan Haynes (@KejanHaynes) August 23, 2025

Firme respaldo al despliegue estadounidense



En un comunicado emitido el sábado, Persad-Bissessar expresó su apoyo inequívoco a la presencia militar estadounidense, destacando que la decisión de la Administración Republicana se enfoca en desmantelar los cárteles de la droga. “Las únicas personas que deberían preocuparse por la actividad del ejército estadounidense son quienes participan o facilitan actividades delictivas. Los ciudadanos respetuosos de la ley no tienen nada que temer”, afirmó la primera ministra, según el comunicado oficial.

Además, aclaró que las operaciones estadounidenses se realizan en aguas internacionales y no violan la soberanía de ninguna nación: “A pesar de la desinformación que se difunde, el ejército estadounidense está operando legalmente en aguas internacionales de la región y no ha violado la soberanía de ninguna nación”.

Compromiso con Guyana frente a la amenaza venezolana



La primera ministra también abordó la disputa fronteriza entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo, un territorio de 160,000 km² rico en recursos, y fue contundente al advertir que cualquier agresión de Caracas contra Guyana desencadenaría una respuesta de su gobierno: “Quiero dejar muy claro que si el régimen de Maduro lanza algún ataque contra el pueblo guyanés o invade territorio guyanés y el gobierno estadounidense solicita acceso a territorio trinitense para defender al pueblo de Guyana, mi gobierno se lo concederá sin reservas”.

De igual manera, destacó las buenas relaciones históricas con Venezuela: “Trinidad y Tobago siempre ha tenido buenas relaciones con el pueblo venezolano y eso continuará”

La lucha contra el crimen transnacional



Persad-Bissessar vinculó el respaldo a la operación estadounidense con la crisis de violencia que azota a Trinidad y Tobago y otros países caribeños. “Debido al tráfico de drogas, personas y armas de fuego, los países del Caribe, y en particular Trinidad y Tobago, han experimentado picos masivos de delincuencia transnacional, actividad de pandillas, asesinatos, violencia y delitos financieros”.

La decisión de la Administración Trump



El despliegue estadounidense, también incluye a un escuadrón anfibio con aproximadamente 4.000 efectivos, y fue ordenado por el Pentágono como parte de una operación antinarcóticos en el sur del Caribe, según reseña Reuters. La Casa Blanca, a través de la secretaria de prensa Karoline Leavitt, ha señalado que el objetivo es frenar el tráfico de drogas y llevar ante la justicia a los responsables, acusando al régimen de Maduro de liderar el Cartel de los Soles.

Is the president considering BOOTS on the ground in Venezuela?

US spox Leavitt does not exclude the possibility:

"President Trump has been clear and consistent that he's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding in to our country. pic.twitter.com/ZmjDrbLhES — Ernest Beier (@ezpcsystem) August 20, 2025

La respuesta del régimen de Maduro



En respuesta, Maduro anunció la movilización de más de 4,5 millones de milicianos para “defender la soberanía nacional” del país, calificando la presencia estadounidense como una amenaza imperialista.