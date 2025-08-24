El genocidio silenciado: más de 30 cristianos son asesinados cada día en Nigeria ante el clamoroso silencio de medios de comunicación, ONG y organismos internacionales

Publicado por Carlos Dominguez 24 de agosto, 2025

Las comunidades cristianas de Nigeria se encuentran azotadas por la violencia étnica y religiosa, exacerbada por los conflictos de tierra entre distintos grupos yihadistas y agricultores mayoritariamente cristianos. Estos grupos terroristas operan bajo el liderazgo de los pastores yihadistas fulani y de patrocinadores como la Alianza para la Yihad en Nigeria, creada en junio de 2020 en el estado de Níger.

En junio, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) denunció que al menos 200 cristianos fueron asesinados por extremistas armados que les atacaron durante la noche mientras dormían. Entre las víctimas había niños y bebés.

De acuerdo con el comunicado de ACN, los fallecidos eran familias desplazadas huyendo de la persecución religiosa que se encontraban alojados temporalmente en la plaza del mercado de Yelewata, en el área de gobierno local de Guma, cerca de Makurdi.

2025: un año sangriento para los cristianos de Nigeria

Un informe reciente de la Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Estado de Derecho (Intersociety), revela que en Nigeria operan 22 grupos terroristas islámicos que, en los primeros 220 días del 2025, han asesinado a unos 7.087 cristianos, una media de más de 30 fieles al día, y secuestrado a otros 7.800.

Asimismo, según la Lista de Vigilancia Mundial de Open Doors de 2025, citada en el estudio, "más de 380 millones de cristianos están amenazados en todo el mundo", de los cuales, según Intersociety, "más de 100 millones o el 30% están amenazados en Nigeria, en donde más de uno es asesinado cada hora".

También se calcula que unos 35 cristianos han sido secuestrados diariamente, aproximadamente dos por hora, en los citados 220 días de 2025.

Más de una década de genocidio silenciado

Intersociety revela también que, desde el 2009, alrededor de 125.000 cristianos han sido asesinados en Nigeria, 19.100 iglesias fueron destruidas, más de 1.100 comunidades cristianas han sido saqueadas y desplazadas, y 20.000 millas cuadradas de tierras de cultivo fueron confiscadas.

Asimismo, el informe indica que no menos de 600 clérigos cristianos fueron secuestrados en los últimos 16 años, entre ellos, 250 sacerdotes católicos y 350 pastores.

Según los datos, los estados más afectados son Plateau, Benue, Níger, el sur de Kaduna, el interior de Abuja, Taraba, Adamawa, Borno, Yobe, Nasarawa y Kogi; con Edo, Delta, Imo, Enugu, Abia, Anambra, Ebonyi, Ondo, Oyo y Osun experimentando un alarmante aumento de las incursiones desde mediados de 2023.

La complicidad de las autoridades y la impunidad reinan

El informe de Intersociety asegura que estos grupos yihadistas operan en "circunstancias de impunidad y conspiración de las fuerzas de seguridad nigerianas", y bajo la fuerte sospecha de protección y complicidad del Estado, "tratando de destruir o aniquilar a unos 112 millones de cristianos y 13 millones de religiosos tradicionales en todo el país", con la idea de establecer un sultanato para el año 2075.

Además, desde el 2024, los líderes cristianos del sur del estado de Kaduna también se enfrentan a la censura, ya que el Gobierno ha prohibido a las víctimas de los ataques de los pastores yihadistas fulani que informen a los medios de comunicación y a los grupos de derechos humanos sobre los asesinatos y secuestros perpetrados por estos grupos.

De esta manera, Nigeria ha llegado a convertirse en la sede y refugio de estos 22 grupos terroristas que mantienen "vínculos o posibles vínculos con ISIS, ISIL y el Fondo Mundial para la Yihad".

Mientras tanto, según los datos manejados por Intersociety, el pasado y el presente Gobierno central de Nigeria, que controla y gestiona las Fuerzas Armadas, la policía, la Inteligencia y los paramilitares, han malgastado unos $20.000 millones en defensa y seguridad, desde el levantamiento islámico de Boko Haram, en julio de 2009.

Nigeria: "País de especial preocupación"

La matanza de cristianos también se ha convertido en un foco diplomático. En 2020, la primera Administración Trump designó a Nigeria como un "País de especial preocupación" por las graves violaciones de la libertad religiosa, una medida que la Administración Biden revocó en 2021.

El informe de Intersociety insta a Estados Unidos a restablecer esa designación y a revisar los cientos de millones de dólares destinados a Nigeria en concepto de ayuda humanitaria, democrática, militar y para el desarrollo, y a condicionar la concesión de nuevas ayudas a los vínculos del país y de sus líderes, insistiendo en que deben estar a la altura de las circunstancias, respetando y protegiendo los derechos humanos fundamentales a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

El informe también pide a los líderes nigerianos actuar con decisión contra los pastores yihadistas fulani, lo que incluye "exigirles responsabilidades" por la masacre de unos 6.000 cristianos al año.