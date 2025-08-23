México: al menos 12 presuntos criminales murieron en una balacera con policías

Agentes de la Guardia Nacional de México, en una operación AFP.

Publicado por Víctor Mendoza 23 de agosto, 2025

La Secretaría de Seguridad local informó de que al menos doce presuntos criminales murieron tras enfrentarse a balazos este viernes con policías en el estado mexicano de Nuevo León (norte).

El choque con las autoridades se registró en el municipio de Doctor Coss luego de que civiles armados abrieran inicialmente fuego contra los uniformados.

"En el lugar se localizan 12 (hombres) abatidos", indicó el comunicado de la institución -obtenido por AFP- al detallar que los uniformados resultaron ilesos en la balacera.

El choque armado se produjo alrededor de las 14H00 locales (20H00 GMT) cuando los elementos de Fuerza de Tarea, integrada por policías estatales, militares y guardias nacionales, realizaban recorridos en la zona como parte de un operativo de seguridad.

"El personal repele la agresión hasta lograr controlar la situación", añadió el breve comunicado sin detallar a qué célula criminal podrían pertenecer los civiles armados.

Tras el enfrentamiento, los uniformados localizaron "al menos ocho armas largas, equipo táctico y diversos cargadores y cartuchos", añadió.

Doctor Coss es municipio rural de Nuevo León, uno de los estados más prósperos de México, y se ubica a unos 140 kilómetros de Monterrey, la capital del distrito.