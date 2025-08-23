Líder opositor venezolano David Smolansky: Maduro recibe “tanto o más dinero del narcotráfico que del petróleo”

Publicado por Luis Francisco Orozco 22 de agosto, 2025

En el noticiero de Voz News, la periodista Karina Yapor entrevistó al líder opositor venezolano David Smolansky sobre la situación que actualmente se vive dentro del chavismo, tras el despliegue al sur del Mar Caribe de tres buques de guerra por parte de la Administración del presidente Donald Trump, el cual ordenó esta acción para combatir a los diferentes grupos narcotraficantes de América Latina, incluyendo el Cártel de los Soles.

“El Cártel de los Soles, que dirigen Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Padrino López, se ha convertido en un enclave crucial del narcotráfico, el cual ya no solamente afecta a los venezolanos, sino que afecta a la seguridad de todo el hemisferio. Según la DEA el 24% de la producción mundial de cocaína transita impunemente en Venezuela, entonces el Cártel de los Soles no puede estar actuando impunemente de manera eterna, mucho menos cuando está afectando la seguridad de todo el hemisferio. Este es un despliegue muy importante que estoy seguro va a debilitar tremendamente a la dictadura, que hoy recibe tanto o más dinero del narcotráfico que del petróleo.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.