Paraguay oficializa el decreto que designa al Cártel de los Soles de Maduro como grupo terrorista, en sintonía con EEUU y Ecuador

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 22 de agosto, 2025

En un contexto de creciente presión internacional, el Gobierno de Paraguay, a través del presidente Santiago Peña, designó oficialmente al Cártel de los Soles —liderado por el dictador venezolano Nicolás Maduro y su segundo al mando, Diosdado Cabello— como organización terrorista internacional, uniéndose a Estados Unidos y Ecuador.

“Desígnase a la organización delictiva transnacional denominada ‘Cartel de los Soles’ como organización terrorista internacional. Refréndese el Ministerio de Relaciones Exteriores”, se lee en el decreto firmado este viernes por el presidente paraguayo, Santiago Peña, quien oficializó la medida tras una petición del Senado de ese país. La medida se produce apenas días después de que Paraguay también firmara un inédito Acuerdo de Tercer País Seguro (STCA) con Washington.

Paraguay, de esta forma, se convirtió en el tercer país que en las últimas semanas declara grupo terrorista al grupo criminal trasnacional liderado por el dictador Maduro, quien ha vuelto al centro de la crítica internacional debido a sus nexos con la banda criminal Tren de Aragua —también catalogada como grupo terrorista en EEUU— y distintos cárteles de la droga en la región, como el mexicano Cártel de Sinaloa —que se beneficia directamente de las rutas que facilita el Cártel de los Soles—, o las narcoguerrillas colombianas como las FARC y el ELN.

Maduro, cuya legitimidad está claramente en entredicho por gran parte de los países y organismos internacionales de la región tras las diversas fraudulentas elecciones celebradas en Venezuela —la más reciente el 28 julio de 2024—, está enfrentando una fuerte presión internacional encabezada por la Administración Trump, que en el último mes ha tomado varias medidas que impactan directamente a los intereses del régimen chavista.

Entre las medidas tomadas se destaca: la duplicación de la recompensa puesta a Maduro, que ascendió a $50 millones, la más alta en la historia de EEUU; la orden aprobada en secreto por Trump que autoriza al Pentágono para hacer uso de la fuerza contra los cárteles de la droga latinoamericanos —incluido el Cártel de los Soles—, la incautación de $700 millones contra el dictador y, finalmente, el despliegue de buques de guerra ‘destructores’ y de 4.000 marines en el Mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, para luchar contra el narcoterrorismo.

Luego de que Estados Unidos designara como grupo terrorista al Cártel de los Soles, los altos funcionarios de Washington empezaron a contactar con diversos gobiernos aliados para obtener un respaldo. Ecuador y Paraguay fueron los primeros en unirse a la Casa Blanca, dándole mayor robustez y peso a las denuncias contra Maduro y su régimen.

Es probable que otros gobiernos alineados con Washington se unan a la medida, aumentando la presión directamente contra Caracas, en medio de una ola de represión feroz contra la disidencia en Venezuela y los líderes políticos opositores, especialmente María Corina Machado, quien permanece en la clandestinidad para resguardar su vida.