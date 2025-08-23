Colombia: el padre de Miguel Uribe asumirá como nuevo precandidato presidencial

Publicado por Sabrina Martin 22 de agosto, 2025

El padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay será uno de los nombres que disputará la candidatura presidencial en Colombia por el partido de derecha Centro Democrático. La colectividad confirmó este viernes que Miguel Uribe Londoño se une al proceso interno rumbo a las elecciones de 2026.

La decisión llegó un día después de que el propio Uribe Londoño solicitara “ingresar al proceso de selección del candidato presidencial del partido Centro Democrático en representación de toda la familia de Miguel Uribe Turbay”.

En un comunicado, la organización política declaró: “Teniendo en cuenta lo anterior, el Partido Centro Democrático y sus precandidatos presidenciales le dan la bienvenida al señor Miguel Uribe Londoño, quien a partir del día de hoy ingresa al proceso de selección del candidato presidencial”.

De la tragedia a la política

Uribe Londoño, que tuvo actividad política en los años noventa, ocupará el lugar que su hijo ya había asegurado como precandidato. Miguel Uribe Turbay murió el 11 de agosto, dos meses después de haber recibido disparos en la cabeza durante un atentado en Bogotá.

En el funeral, el padre destacó que “las ideas de Miguel están más vigentes que nunca” y llamó a “frenar esta locura en 2026”, fecha en la que Colombia celebrará elecciones presidenciales y legislativas.