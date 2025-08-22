Canadá elimina los aranceles a los productos de EEUU que cumplen con el T-MEC
A partir del 1 de septiembre, el Gobierno canadiense "eliminará los aranceles aduaneros sobre los productos estadounidenses", en virtud del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que equiparará los gravámenes de Ottawa con los aranceles estadounidenses vigentes, dijo Mark Carney en rueda de prensa.
Canadá eliminará todos los aranceles a los productos estadounidenses que cumplan con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC), anunció el viernes el primer ministro, Mark Carney.
Esta medida responde a las exenciones otorgadas a principios de mes por Washington a los productos canadienses. Sin embargo, los aranceles canadienses sobre los automóviles, el acero y el aluminio estadounidenses se mantendrán por ahora.
"Canadá y Estados Unidos han restablecido el libre comercio para la gran mayoría de nuestros productos", añadió, explicando que, en comparación con sus socios comerciales, las exportaciones canadienses seguían estando sujetas a un bajo nivel de aranceles estadounidenses.
Por su parte, la Administración Trump declaró a CBS: "Acogemos con satisfacción esta medida de Canadá, que debería haberse tomado hace tiempo".
"Esperamos continuar nuestras conversaciones con Canadá sobre las preocupaciones de la Administración en materia de comercio y seguridad nacional", añadió la Casa Blanca.
El anuncio de Carney tiene lugar al día siguiente de una llamada con el presidente Donald Trump y en momentos en que Canadá y Estados Unidos intensifican negociaciones para un acuerdo comercial más amplio.
Trump sube del 25% al 35% los aranceles a los productos canadienses
Los aranceles de Canadá pasaron del 25% al 35%, salvo los productos protegidos por el Tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC), del que forma parte junto con Estados Unidos y México.
"Canadá no ha cooperado para frenar el flujo constante de fentanilo y otras drogas ilícitas, y ha tomado represalias contra Estados Unidos" lamentó la Casa Blanca.
En ese sentido, el primer ministro canadiense, Mark Carney, aseguró, tras conocer la decisión, que su Gobierno estaba "decepcionado" por la medida del presidente Trump.
Asimismo, Carney describió los esfuerzos de Ottawa para tomar medidas enérgicas contra el fentanilo y aumentar la seguridad fronteriza.
"Canadá representa solo el uno por ciento de las importaciones de fentanilo de Estados Unidos y ha estado trabajando intensamente para reducir aún más estos volúmenes", dijo.