Al menos 10 muertos tras romperse un cable en megapuente en China

Publicado por Williams PerdomoAFP 22 de agosto, 2025

La prensa estatal informó de que al menos diez personas murieron y al menos cuatro están desaparecidas tras romperse el viernes un cable en un megapuente en construcción en el noroeste de China.

Un video publicado por la cadena estatal CCTV mostró cómo la sección central del arco del puente Jianzha cedió repentinamente y se precipitó a las aguas del río Amarillo.

El puente de Jianzha, situado en la línea Sichuan-Qinghai, es el puente de arco continuo con vigas de acero de doble vía más largo del mundo y el primer paso ferroviario que atraviesa el río Amarillo, el segundo más largo de China.

La agencia estatal de noticias Xinhua detalló que la causa fue una falla en un cable de acero.

Además, se reportó que 15 trabajadores y un director de proyecto se encontraban en la obra, situada en la provincia de Qinghai, cuando la cuerda se rompió en la madrugada.

Según CCTV, todavía no es posible determinar qué pasó con dos de los presentes.

Cientos de rescatistas se movilizaron para la operación de búsqueda y rescate, informó Xinhua.