El jefe de la OTAN pide "garantías de seguridad sólidas" para Ucrania durante su visita a Kiev
Por su parte, Zelenski dijo que "Es demasiado pronto para decir quién puede proporcionar personal militar, quién puede proporcionar inteligencia, quién tiene presencia en el mar o en el aire y quién está dispuesto a proporcionar financiamiento".
(AFP) El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pidió este viernes durante su visita a Kiev dar "garantías de seguridad sólidas" para Ucrania con el objetivo de asegurar que Rusia respete un posible acuerdo de paz y prevenir otra invasión.
"Será esencial contar con garantías de seguridad sólidas y eso es lo que estamos tratando de definir ahora" para asegurarnos que Rusia "no intente nunca más apoderarse de ni siquiera un km2" de territorio ucraniano, dijo Rutte en una comparecencia junto al presidente, Volodimir Zelenski.
El presidente ucraniano afirmó que "las garantías consisten en lo que los aliados puedan ofrecer a Ucrania" y en lo que el Ejército ucraniano sea una vez que termine la guerra.
"Es demasiado pronto para decir quién puede proporcionar personal militar, quién puede proporcionar inteligencia, quién tiene presencia en el mar o en el aire y quién está dispuesto a proporcionar financiamiento", añadió el mandatario.
Mundo
Rusia: "No hay ninguna reunión prevista" entre Putin y Zelenski
Diane Hernández
Rutte se pronunció en el mismo sentido y dijo que es "demasiado pronto para decir exactamente cuál será el resultado", pero afirmó que "está claro que Estados Unidos estará involucrado".
Las garantías de seguridad, esenciales para un acuerdo de paz
Donald Trump acogió el lunes en la Casa Blanca a Zelenski y a varios dirigentes europeos, en una reunión a la que también asistió Rutte.
La cuestión de las garantías de seguridad para Ucrania es un tema central en las tratativas diplomáticas lideradas por Estados Unidos para negociar un acuerdo de paz que ponga fin a la invasión rusa de Ucrania.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó durante esta semana que un diálogo sobre las garantías de seguridad para Ucrania sin la participación de su país "no llevará a ninguna parte".
Rusia ataca a Ucrania con cientos de drones y misiles
Según Kiev, Rusia lanzó 574 drones y 40 misiles en un ataque que dejó al menos un muerto. Las unidades de defensa aérea derribaron 546 drones y 31 misiles.
"Decenas de edificios residenciales fueron dañados" en la ciudad occidental de Leópolis, indicó en Telegram el jefe de la administración militar regional, Maksim Kozitskii.
Moscú ha continuado los bombardeos pese a los esfuerzos de Occidente por llegar a un acuerdo de paz.