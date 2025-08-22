Kim Jong-un condecora a los soldados norcoreanos que lucharon por Rusia en Ucrania

Ceremonia de condecoración a los soldados norcoreanos que lucharon en la guerra en Ucrania AFP PHOTO/KCNA VIA KNS .

Publicado por Víctor Mendoza 22 de agosto, 2025

El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, condecoró a los miles de soldados que envió a la guerra en Ucrania para luchar al lado del Ejército ruso en una ceremonia celebrada en Pyongyang.

En declaraciones reportadas por AFP, Kim elogió a todos los soldados que murieron y a los que "regresaron a casa con gran honor" después de soportar "la lluvia de balas y bombas de la guerra a vida o muerte en tierra extranjera".

A los oficiales, el líder supremo norcoreano les otorgó el título de "héroe de la RPDC".

Algunas imágenes publicadas por los medios públicos del régimen norcoreano muestran a Kim observando los retratos de los soldados que murieron en la guerra de Ucrania y, otras, al líder supremo abrazando a varios de los supervivientes.

Corea del Norte expresó su apoyo "incondicional" a Rusia prácticamente desde que estalló el conflicto y le concedió recursos -en forma de armamento o de tropas- para llevar a cabo su invasión a Ucrania. Kim ha sido reiterativo dando su respaldo a Vladímir Putin, a pesar de las numerosas advertencias recibidas desde la comunidad internacional.

Desde Estados Unidos, el Pentágono -primero bajo el mandato del expresidente Joe Biden y, posteriormente, con Donald Trump- informó del despliegue de tropas norcoreanas en Rusia y de la entrega de material bélico al ejército de Putin en varias ocasiones, agregando las consecuencias que tendrían los soldados del régimen norcoreano.

Según un informe, más de 14.000 soldados norcoreanos se trasladaron al frente para combatir del lado ruso en 2024.