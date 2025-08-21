574 drones y 40 misiles: Rusia lanza uno de sus mayores ataques contra Ucrania

Publicado por Sabrina Martin 21 de agosto, 2025

Rusia ejecutó uno de sus mayores bombardeos contra Ucrania en plena ofensiva diplomática encabezada por Estados Unidos para intentar poner fin a la guerra iniciada con la invasión de 2022. Según datos de la Fuerza Aérea ucraniana, durante la madrugada del jueves Moscú disparó 574 drones y 40 misiles balísticos y de crucero, la mayoría contra regiones occidentales del país, donde se concentra buena parte de la ayuda militar proveniente de los aliados de Kiev.

Las autoridades confirmaron al menos un muerto y 15 heridos. En la ciudad de Lviv, cercana a la frontera con Hungría, los proyectiles alcanzaron áreas residenciales, un jardín de infancia y edificios administrativos. También resultó dañada una planta de la compañía estadounidense Flex, donde seis trabajadores resultaron heridos.

Una planta estadounidense se vio afectada

Andy Hunder, presidente de la Cámara de Comercio Estadounidense en Ucrania, confirmó que la fábrica de electrónica Flex —con 600 empleados en turno nocturno al momento del ataque— sufrió daños directos.

Escalada en plena ofensiva diplomática El ataque ruso ocurre mientras Washington intenta reactivar un proceso de paz. La semana pasada, el presidente Donald Trump se reunió con Vladimir Putin en Alaska y, días después, recibió al presidente ucraniano Volodímir Zelenski junto a líderes europeos en la Casa Blanca.

Desde esas reuniones, Rusia ha lanzado centenares de drones y misiles de largo alcance contra territorio ucraniano. Zelenski denunció que Moscú actúa “como si nada estuviera cambiando”, y acusó a Putin de bloquear propuestas de alto el fuego y de negarse a entablar negociaciones serias.

Moscú niega ataques a civiles

El Ministerio de Defensa ruso aseguró que el objetivo fueron fábricas de drones, depósitos militares y bases de lanzamiento en Ucrania, negando nuevamente haber atacado infraestructura civil. Sin embargo, las autoridades locales documentaron la destrucción de 26 edificios residenciales y el uso de municiones de racimo en Lviv.

Próximos pasos en el terreno diplomático

Zelenski adelantó que Ucrania y sus aliados discuten un paquete de garantías de seguridad que podría definirse la próxima semana. Señaló además su disposición a reunirse cara a cara con Putin, posiblemente en un formato trilateral que incluya a Trump. Entre las sedes consideradas están Suiza, Austria y Turquía.

Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier iniciativa de seguridad que excluya a Moscú no sería factible.