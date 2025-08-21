Una batalla campal en el Independiente-Universidad de Chile en la Copa Sudamericana termina con diez heridos y 90 detenidos

Batalla campal en el duelo entre el Independiente de Avellaneda y el Universidad de Chile AFP .

Publicado por Alejandro Baños 21 de agosto, 2025

Una batalla campal en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre el Club Atlético Independiente de Avellaneda y el Club Universidad de Chile terminó con un saldo de en torno a 90 detenidos y al menos diez heridos, unos de ellos de gravedad. El juego tuvo que ser cancelado.

Según informó AFP, la batalla campal comenzó en el minuto 48, cuando los hinchas de la Universidad de Chile, ubicados en una de las tribunas superiores del recinto, empezaron a lanzar objetos -como palos, botellas e, incluso, butacas- a los seguidores del Independiente de Avellaneda sentados en la zona baja del estadio.

Los argentinos reaccionaron lanzando los mismos objetos y escalaron hasta donde se encontraban los aficionados chilenos, lo que desató un caos en el Estadio Libertadores de América, recinto del Independiente de Avellaneda.

El árbitro, el uruguayo Gustavo Tejera, decidió suspender temporalmente el partido debido a los altercados que se estaban produciendo en las gradas.

Posteriormente, la CONMEBOL -como organizador de la competición- emitió un breve comunicado en el que señalaba que daba por cancelado el enfrentamiento entre el equipo argentino y el chileno.

"Heridos de arma blanca"

Esta batalla campal tuvo tal trascendencia que incluso la diplomacia se vio obligada a actuar. El embajador chileno en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, dijo a la radio Cooperativa FM que "hubo heridos de arma blanca", agregando que uno de los heridos era de gravedad, en declaraciones recogidas por AFP.

Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo que será la justicia la que determine la responsabilidad de estos actos. Además, apuntó contra la organización.

"Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables", escribió Boric en X.