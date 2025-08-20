Trump le pidió al líder húngaro Viktor Orbán apoyar la entrada de Ucrania en la Unión Europea

Publicado por Luis Francisco Orozco 20 de agosto, 2025

El medio 'Bloomberg' reveló este martes que el presidente Donald Trump mantuvo una llamada telefónica con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, con el fin de garantizar su apoyo a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE), luego de varias reuniones con diferentes líderes europeos en la Casa Blanca. De acuerdo con 'Bloomberg', varias personas familiarizadas con el asunto que decidieron no revelar sus identidades señalaron que la charla con Orbán ocurrió tras una petición de los principales funcionarios europeos de que usara toda su influencia para obligar al líder húngaro a dejar atrás su oposición al ingreso de Ucrania en la UE.

Según el medio, la conversación telefónica entre Trump y Orbán ocurrió el mismo día en que el líder republicano mantuvo otra conversación telefónica con el presidente ruso Vladímir Putin -la cual duró unos 40 minutos- sin la presencia de los líderes europeos, incluido el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Si bien el medio no especificó si el líder húngaro aceptó la petición de Trump, Orbán declaró este martes a través de su cuenta de Facebook que la membresía de Ucrania en el bloque europeo “no proporciona ninguna garantía de seguridad” y que, por lo tanto, “vincular la membresía con garantías de seguridad es innecesario y peligroso”. Hasta el momento, ni la oficina presidencial de Orbán ni la Casa Blanca se han pronunciado sobre la llamada entre los dos líderes.

Orbán y Rusia

El primer ministro húngaro, quien mantiene una relación cordial con Putin a pesar de la decisión del Kremlin de invadir Ucrania en 2022, lo cual generó un repudio casi unánime por parte de la UE, ha intentado en varias ocasiones retrasar o incluso bloquear los intentos del bloque europeo de enviar armas a las Fuerzas Armadas ucranianas, al argumentar que esto podría empeorar el conflicto armado. De igual forma, Orbán se ha opuesto en varias ocasiones a ejecutar diferentes tipos de sanciones contra Rusia, lo que ha generado numerosas críticas por parte de varios líderes europeos.

El encuentro entre los funcionarios europeos y Zelenski en la Casa Blanca tuvo lugar este lunes, pocos días después de que Trump, junto a su enviado especial Steve Witkoff y el secretario de Estado Marco Rubio, se reunieran con Putin el pasado viernes en Alaska.