El coronel retirado Eric Rojo aseguró que el despliegue de destructores a las costas venezolanas puede ser el fin de Maduro

Publicado por Luis Francisco Orozco 19 de agosto, 2025

En el noticiero de Voz News, la periodista Karina Yapor entrevistó al coronel retirado del ejército estadounidense Eric Rojo, con quien conversó sobre el acercamiento de destructores de Estados Unidos a las costas venezolanas, luego de un reporte de la agencia Reuters en la que se reveló que la Administración del presidente Donald Trump había enviado a 4.000 mil soldados estadounidenses y 3 buques de guerra cerca de las costas venezolanas para combatir al narcotráfico en la región.

“El presidente Trump se ha comprometido a hacer lo imposible para parar el tráfico de fentanilo, de heroína y de todas las otras drogas, por lo que se mandan unidades más pesadas que tienen más velocidad, más capacidad de interceptar y mayor cantidad de disparar misiles pesados si son necesarios. […] Al mismo tiempo es un mensaje a Venezuela, porque sabemos que el presidente [Nicolás] Maduro está atado a los cárteles de la droga, su cuadrilla militar ya no son los militares profesionales de hace 20 años que los deshizo Chávez, y hay 50 millones de dólares por la captura de Maduro. Es una invitación a que alguien en Venezuela lo agarre y lo lleve rápidamente a un barco americano”, comentó Rojo.

