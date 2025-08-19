Publicado por Williams Perdomo 19 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump descartó enviar tropas estadounidenses a Ucrania para ayudar a hacer cumplir un acuerdo de paz.

Sin embargo, dijo que el apoyo aéreo de Estados Unidos y las tropas terrestres europeas podrían formar parte de las garantías de seguridad para Ucrania, al tiempo que advirtió de una situación "difícil" si fracasan las conversaciones entre Moscú y Kiev.

"Cuando se trata de seguridad, están dispuestos a poner gente en el terreno", dijo Trump a Fox News, refiriéndose a los aliados europeos con quienes se reunió en la Casa Blanca el lunes junto con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Estamos dispuestos a ayudarlos con cosas, especialmente, probablemente, si hablamos de apoyo aéreo, porque nadie tiene el tipo de cosas que nosotros tenemos, realmente, ellos no", afirmó Trump.

Además, descartó que Ucrania se una a la alianza militar occidental OTAN.

Trump añadió que después de sus conversaciones el lunes con líderes europeos está impulsando una cumbre bilateral entre el presidente ruso y el presidente ucraniano, seguida por otra en la que él participará.

Entre tanto, el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, advirtió que antes de concretar un acuerdo que ponga fin de manera definitiva a la guerra en Ucrania deben garantizarse la seguridad y los intereses de Rusia.

"Si no se respetan los intereses de seguridad de Rusia, ni se respetan plenamente los derechos de los rusos y los rusohablantes que viven en Ucrania, no puede plantearse ningún acuerdo a largo plazo", declaró Lavrov en una entrevista concedida este martes, según informó AFP.

Entre tanto, se informó que este martes los dirigentes de la denominada "coalición de voluntarios" llevaron a cabo un encuentro virtual para abordar asuntos relacionados con la guerra en Ucrania.

Entre los participantes estuvieron el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer, el canciller alemán Friedrich Merz, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.