Tras la cumbre de Washington, Lavrov quiere imponer las condiciones para cualquier encuentro entre líderes

Publicado por Virginia Martínez 19 de agosto, 2025

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, exigió que se les garantice seguridad y se tengan en cuenta los intereses de su país antes de alcanzar cualquier pacto que suponga el fin permanente de la guerra en Ucrania.

"Si no se respetan los intereses de seguridad de Rusia, ni se respetan plenamente los derechos de los rusos y los rusohablantes que viven en Ucrania, no puede plantearse ningún acuerdo a largo plazo", afirmó Lavrov en una entrevista este martes, en declaraciones recogidas por AFP.

Lavrov también fue preguntado por la posible reunión que tengan los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, con Donald Trump como mediador.

Al respecto, el jefe de la diplomacia rusa respondió que sí que existe la posibilidad de que esa cumbre se vaya a celebrar en un futuro, pero que todos los detalles sobre la misma se prepararán "minuciosamente".

Fuentes cercanas a las negociaciones dijeron a AFP que Putin propuso a Trump que esa reunión trilateral se celebrase en Moscú. Sin embargo, Zelenski se negó rotundamente a que ese sea el escenario de la cumbre, respondiendo "no".

Por otra parte, líderes aliados de Zelenski que pertenecen a la denominada como "coalición de voluntarios" se reunieron este martes vía telemática para debatir asuntos relacionados con la guerra en Ucrania.

En esta videoconferencia participaron el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; o la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.