Un cristiano con una cruz-Imagen de Archivo AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 19 de agosto, 2025

De acuerdo a una encuesta de YouGov, los jóvenes británicos se encuentran impulsando ahora el auge del cristianismo en Reino Unido. El informe revela un resurgimiento en la práctica cristiana entre aquellos que tienen entre 18 y 35 años en Inglaterra y Gales, con aumentos notables en asistencia mensual a los servicios religiosos, creencia en Dios y práctica intencional de la fe.

En la última década, menos del 2% de los británicos asistían regularmente a los servicios de la iglesia en Reino Unido. Sin embargo, según reportó en exclusiva GB News, desde que se levantó el confinamiento por COVID, las iglesias han registrado un importante aumento de feligreses, a menudo liderado por los jóvenes.

Las personas van más a la Iglesia

Los datos del estudio semestral de YouGov, recogidos por GB News, indican que la creencia en Dios entre los jóvenes de 18 a 24 años casi se ha triplicado en sólo tres años y medio, pasando de 16% en agosto de 2021 a 45% en enero de 2025.

Por otra parte, entre las personas de 25 a 49 años, la creencia ha aumentado de forma moderada, pasando de 21% a 33% durante el mismo periodo.

Asimismo, dos encuestas de YouGov realizadas en 2018 y 2024 revelaron un incremento de 56% en el número de adultos británicos que acuden a la iglesia al menos una vez al mes.

De acuerdo a GB News, al comparar los datos -lo que excluye bodas, bautizos y funerales- las cifras aumentaron de 8% en 2018 a 12% en 2024.

Este cambio indica que la población total de fieles mensuales aumentó de 3,7 millones a 5,8 millones de personas en tan sólo seis años.

Los jóvenes están más abiertos a la espiritualidad

La encuesta revela también que la hostilidad y la apatía hacia el cristianismo observadas entre las generaciones mayores están siendo sustituidas por una apertura en la Generación Z.

Más de la mitad de los jóvenes de 18 a 24 años afirman haber realizado alguna práctica espiritual en los últimos seis meses, en comparación con el 42% de las generaciones mayores.

El informe también indica que un tercio de los jóvenes expresa curiosidad por aprender más sobre la Biblia, mientras que el 40% reza al menos una vez al mes.

El número de católicos crece

A pesar del aumento de cristianos en Reino Unido, la Iglesia anglicana ha visto caer sus cifras del 41% al 34% desde 2018.

Mientras tanto, la asistencia católica romana ha crecido del 23% al 31%, y la asistencia pentecostal aumentó del 4% al 10%.

Entre los asistentes a la iglesia de 18 a 34 años, el estudio indica que solo uno de cada cinco es anglicano, frente a casi uno de cada tres, en comparación con el 41% católico y el 18% pentecostal.