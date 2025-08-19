El Reino Unido desiste de forzar a Apple a abrir los datos cifrados de estadounidenses tras presión de la Administración Trump

Publicado por Luis Francisco Orozco 18 de agosto, 2025

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, afirmó este lunes que el Gobierno del Reino Unido aceptó oficialmente retirar su mandato para que el gigante tecnológico Apple proporcionara una “puerta trasera”, la cual habría permitido el acceso a los datos protegidos y cifrados de millones de ciudadanos estadounidenses. En su cuenta de X, Gabbard publicó un mensaje en el que detalló que la decisión del Reino Unido tuvo lugar luego de meses de trabajo para materializar un acuerdo entre el presidente Donald Trump, el vicepresidente JD Vance y el gobierno británico.

“Durante los últimos meses he trabajado de cerca con nuestros socios en el Reino Unido, junto a ellos, para garantizar que los datos privados de los estadounidenses sigan siendo privados y que nuestros derechos constitucionales y libertades civiles estén protegidos. Como resultado, el Reino Unido ha aceptado retirar su mandato para que Apple proporcione una ‘puerta trasera’ que habría permitido el acceso a los datos cifrados protegidos de los ciudadanos estadounidenses y vulnerado nuestras libertades civiles”, afirmó Gabbard.

Ley CLOUD

En mayo, varios legisladores comentaron que la orden del Reino Unido a Apple para crear una puerta trasera a los datos cifrados de sus usuarios podía representar una oportunidad tanto para los gobiernos dictatoriales alrededor del mundo como para ciberdelincuentes para acceder a la información personal de millones de personas. De igual forma, varios funcionarios explicaron que estaban evaluando si el Reino Unido había violado un acuerdo bilateral al exigirle al gigante tecnológico construir esta puerta trasera, cuyo fin habría sido poder acceder a las copias de seguridad de datos en los sistemas de almacenamiento en la nube de Apple.

En una carta enviada el 25 de febrero a varios legisladores, Gabbard comentó que la Administración Trump estaba analizando si el Gobierno británico había violado la Ley CLOUD, la cual prohíbe formalmente tanto a los Estados Unidos como al Reino Unido emitir exigencias para poder acceder a los datos de ciudadanos del otro. Por su parte, Apple, que ha asegurado en numerosas ocasiones que no construirá nunca una puerta trasera en sus dispositivos o servicios, había impugnado previamente la orden ante el Tribunal de Poderes de Investigación del Reino Unido.