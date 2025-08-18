Lo que dejó el histórico encuentro de líderes europeos en la Casa Blanca: Trump trabaja por una reunión “trilateral” con Zelensky y Putin

El presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca a Volodímir Zelenski y a los líderes europeos para discutir las claves de la negociación entre Rusia y Ucrania. En una extensa jornada diplomática, Trump recibió primero al líder ucraniano en el Salón Oval, para luego sumar a los mandatarios de Alemania, Francia, Italia, Finlandia y el Reino Unido. También se sumó Mark Rutte, secretario general de la OTAN, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

09:14 pm Zelenski le agradece a Trump por la reunión en la Casa Blanca: "Es un paso importante" Con la jornada diplomática ya finalizada, el presidente de Ucrania publicó un mensaje en sus redes sociales.



"Agradecemos la importante señal de Estados Unidos en cuanto a su disposición a apoyar y formar parte de estas garantías. Hoy se ha prestado mucha atención al regreso de nuestros hijos, a la liberación de los prisioneros de guerra y los civiles retenidos por Rusia. Hemos acordado trabajar en ello. El presidente de los Estados Unidos también ha apoyado la celebración de una reunión a nivel de líderes. Esa reunión es necesaria para resolver cuestiones delicadas", escribió el presidente de Ucrania.

​"Agradezco al presidente Trump la invitación y el formato especial de nuestra reunión de hoy. (...) Hoy se ha dado un paso importante, una demostración de unidad genuina entre Europa y Estados Unidos. Los líderes han venido personalmente para apoyar a Ucrania y discutir todo lo que nos acerque a una paz real, a una arquitectura de seguridad fiable que proteja a Ucrania y a toda Europa", añadió.

Today, important negotiations took place in Washington. We discussed many issues with President Trump. It was a long and detailed conversation, including discussions about the situation on the battlefield and our steps to bring peace closer. There were also several meetings in a… pic.twitter.com/YqkdRlyKCI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2025 "> ">

06:25 pm Trump confirmó los planes para una reunión "trilateral" con Putin y Zelenski A través de su cuenta de Truth Social, el presidente les agradeció a los líderes europeos que asistieron a la Casa Blanca: "Durante la reunión discutimos las garantías de seguridad para Ucrania, que serían proporcionadas por los distintos países europeos, en coordinación con los Estados Unidos de América. Todos están muy contentos con la posibilidad de PAZ para Rusia/Ucrania".

​A su vez, confirmó los preparativos para una reunión entre Vladimir Putin y Volodímir Zelenski, que dará lugar a un encuentro del que él también participará.

​"Al término de las reuniones, llamé al presidente Putin y comencé los preparativos para una reunión, en un lugar aún por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski. Después de esa reunión, tendremos una reunión trilateral, en la que participaremos los dos presidentes y yo mismo. Una vez más, este ha sido un primer paso muy positivo para una guerra que lleva casi cuatro años. El vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff están coordinando con Rusia y Ucrania", añadió. 🚨 NEW pic.twitter.com/4kkBuLeKot — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 18, 2025 "> ">

06:13 pm Financial Times: Ucrania podría comprar 100.000 millones de dólares en armas estadounidenses De acuerdo con un documento al que tuvo acceso el citado, medio, y con el financiamiento de Europa, Ucrania accedería a comprarle armas a Estados Unidos por un valor de 100.000 millones de dólares. El acuerdo funcionaría para obtener garantías de seguridad por parte de los Estados Unidos.

05:13 pm Trump interrumpió la reunión con los líderes europeos para llamar a Putin Tal y como lo había anticipado en el Salón Oval, el presidente se comunicó telefónicamente con Vladimir Putin después de su mano a mano con el presidente de Ucrania.

04:07 pm Los líderes europeos agradecen la reunión con Trump

Los líderes europeos sentados en una mesa alrededor y bajo la atenta escucha del presidente Donald Trump señalan sus puntos de vista y le agradecen al republicano este encuentro.

Por su parte, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, señaló: "Es extremadamente útil que nos reunamos y escuchemos que ustedes dos están teniendo una reunión tan buena hoy. El camino está abierto. Lo abrieron el viernes pasado, pero ahora se abre el camino para negociaciones complejas”.

"This is extremely helpful that we are meeting and hearing that the two of you are having such a good meeting today," says Chancellor @_FriedrichMerz.



"The path is open. You opened it last Friday — but now the way is open for complicated negotiations." pic.twitter.com/UIdXHCzYsE — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 18, 2025 Por su parte, la presidente de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, señaló: “Tuvimos una fantástica Cumbre de la OTAN... Logramos el mayor acuerdo comercial jamás alcanzado. Y ahora estamos aquí para trabajar con ustedes por una paz duradera para Ucrania. Detengan las matanzas. Este es realmente nuestro interés común”

.@EU_Commission President Ursula @vonderleyen: "We had a fantastic NATO Summit... We had the largest trade deal ever — agreed. And now, we are here to work together with you on a... lasting peace for Ukraine. Stop the killing. This is really our common interest." pic.twitter.com/NlDGEYIh5w — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 18, 2025 La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, apuntó: “Es un día importante, una nueva etapa, después de tres años sin ver ninguna señal de la parte rusa de disposición al diálogo. Algo está cambiando, algo ha cambiado, gracias a ustedes”.

Prime Minister @GiorgiaMeloni: "It is an important day — a new phase — after three years that we didn't see any kind of sign from the Russian side that they were willing for dialogue, so something is changing — something has changed — thanks to you." pic.twitter.com/NuSypQh2T9 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 18, 2025 Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron, agradeció a Trump y señaló que todos en la mesa estaban a favor de la paz: “Gracias, señor presidente, por organizar esta reunión y por su compromiso... todos en esta mesa estamos a favor de la paz... por eso la idea de una reunión trilateral es muy importante, porque es la única manera de solucionarlo”.

French President @EmmanuelMacron: "Thank you, Mr. President, for organizing this meeting and for your commitment... everybody around this table is in favor of peace... this is why the idea of a trilateral meeting is very important because this is the only way to fix it." pic.twitter.com/Yh0DgznGLl — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 18, 2025 El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer dijo: "Creo que hoy será un día muy importante en los últimos años en relación con un conflicto que dura ya más de tres años y medio, y hasta ahora nadie ha logrado llevarlo hasta este punto, así que les agradezco por ello".

Prime Minister @Keir_Starmer: "I think today will be seen as a very important day in recent years in relation to a conflict which has gone on for three and a bit years, and so far nobody has been able to bring it to this point — so I thank you for that." pic.twitter.com/9S6C2HX9iU — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 18, 2025

04:00 pm El secretario de la OTAN agradece a Trump Mark Rutte, señaló: "Quiero agradecerle de verdad, querido presidente de los Estados Unidos, Donald, por haber, como dije antes, superado el estancamiento con el presidente Putin al iniciar el diálogo... A partir de ahí, aquí estamos hoy."

.@SecGenNATO: "I really want to thank you, President of the United States, dear Donald, for the fact that you, as I said before, broke the deadlock basically with President Putin by starting the dialogue ... From there, here we are today." pic.twitter.com/ZBRIprEXzV — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 18, 2025

03:50 pm Trump celebra una reunión multilateral Trump celebra una reunión multilateral y señala: "Hemos tenido un día muy exitoso hasta ahora... Todos trabajamos por el mismo objetivo. Queremos detener las matanzas y resolver esto". .@POTUS holds a multilateral meeting with European Leaders: "We've had a very successful day thus far... We're all working for the same goal. We want to stop the killing, get this settled." pic.twitter.com/s3IBgp1osy — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 18, 2025 Además, señaló: "Obviamente, todos preferiríamos un alto el fuego inmediato mientras trabajamos por una paz duradera... El presidente Zelenski y el presidente Putin pueden hablar un poco más al respecto... Pero creo que un acuerdo de paz al final de todo esto es algo muy alcanzable..."



03:47 pm Trump y los líderes europeos se toman una foto juntos El presidente Donald Trump salió ante las cámaras en la Casa Blanca junto al presidente ucraniano Volodímir Zelenski y los líderes europeos. Se colocaron en fila en silencio y posaron para una foto.

Trump se situó en el centro, flanqueado por Zelenski y el presidente francés Emmanuel Macron. Los líderes se han reunido ahora en una reunión multilateral en el Salón Este. .@POTUS and his fellow world leaders take a Family Photo in Cross Hall at the White House pic.twitter.com/5Mm20sr79Z — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 18, 2025

02:22 pm Zelenski agradeció a Trump por sus esfuerzos para terminar la guerra en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, agradeció a su homólogo estadounidense Donald Trump por sus esfuerzos personales para poner fin a la guerra en Ucrania