Lo que dejó el histórico encuentro de líderes europeos en la Casa Blanca: Trump trabaja por una reunión “trilateral” con Zelensky y Putin

El objetivo de la reunión fue discutir las claves de la negociación entre Rusia y Ucrania. 

Trump y Zelenski con los líderes europeos/ Andrew Caballero- Reynolds

Trump y Zelenski con los líderes europeos/ Andrew Caballero- ReynoldsAFP

Publicado por
Williams PerdomoAgustina BlancoJoaquín Núñez

El presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca a Volodímir Zelenski y a los líderes europeos para discutir las claves de la negociación entre Rusia y Ucrania.  En una extensa jornada diplomática, Trump recibió primero al líder ucraniano en el Salón Oval, para luego sumar a los mandatarios de Alemania, Francia, Italia, Finlandia y el Reino Unido. También se sumó Mark Rutte, secretario general de la OTAN, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. 

Las mejores fotos del encuentro con los líderes europeos en el Salón Oval 

La Casa Blanca publicó algunas imágenes de las conversaciones que Trump y Zelenski mantuvieron con los líderes europeos. 

">

Zelenski le agradece a Trump por la reunión en la Casa Blanca: "Es un paso importante"

Con la jornada diplomática ya finalizada, el presidente de Ucrania publicó un mensaje en sus redes sociales. 

"Agradecemos la importante señal de Estados Unidos en cuanto a su disposición a apoyar y formar parte de estas garantías. Hoy se ha prestado mucha atención al regreso de nuestros hijos, a la liberación de los prisioneros de guerra y los civiles retenidos por Rusia. Hemos acordado trabajar en ello. El presidente de los Estados Unidos también ha apoyado la celebración de una reunión a nivel de líderes. Esa reunión es necesaria para resolver cuestiones delicadas", escribió el presidente de Ucrania. 

​"Agradezco al presidente Trump la invitación y el formato especial de nuestra reunión de hoy. (...) Hoy se ha dado un paso importante, una demostración de unidad genuina entre Europa y Estados Unidos. Los líderes han venido personalmente para apoyar a Ucrania y discutir todo lo que nos acerque a una paz real, a una arquitectura de seguridad fiable que proteja a Ucrania y a toda Europa", añadió. 

">

Trump confirmó los planes para una reunión "trilateral" con Putin y Zelenski 

A través de su cuenta de Truth Social, el presidente les agradeció a los líderes europeos que asistieron a la Casa Blanca: "Durante la reunión discutimos las garantías de seguridad para Ucrania, que serían proporcionadas por los distintos países europeos, en coordinación con los Estados Unidos de América. Todos están muy contentos con la posibilidad de PAZ para Rusia/Ucrania". 

​A su vez, confirmó los preparativos para una reunión entre Vladimir Putin y Volodímir Zelenski, que dará lugar a un encuentro del que él también participará. 

​"Al término de las reuniones, llamé al presidente Putin y comencé los preparativos para una reunión, en un lugar aún por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski. Después de esa reunión, tendremos una reunión trilateral, en la que participaremos los dos presidentes y yo mismo. Una vez más, este ha sido un primer paso muy positivo para una guerra que lleva casi cuatro años. El vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff están coordinando con Rusia y Ucrania", añadió. 

">

Financial Times: Ucrania podría comprar 100.000 millones de dólares en armas estadounidenses 

De acuerdo con un documento al que tuvo acceso el citado, medio, y con el financiamiento de Europa, Ucrania accedería a comprarle armas a Estados Unidos por un valor de 100.000 millones de dólares. El acuerdo funcionaría para obtener garantías de seguridad por parte de los Estados Unidos. 

Trump interrumpió la reunión con los líderes europeos para llamar a Putin 

Tal y como lo había anticipado en el Salón Oval, el presidente se comunicó telefónicamente con Vladimir Putin después de su mano a mano con el presidente de Ucrania. 

Los líderes europeos agradecen la reunión con Trump

Los líderes europeos sentados en una mesa alrededor y bajo la atenta escucha del presidente Donald Trump señalan sus puntos de vista y le agradecen al republicano este encuentro.

Por su parte, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, señaló: "Es extremadamente útil que nos reunamos y escuchemos que ustedes dos están teniendo una reunión tan buena hoy. El camino está abierto. Lo abrieron el viernes pasado, pero ahora se abre el camino para negociaciones complejas”.

Por su parte, la presidente de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, señaló: “Tuvimos una fantástica Cumbre de la OTAN... Logramos el mayor acuerdo comercial jamás alcanzado. Y ahora estamos aquí para trabajar con ustedes por una paz duradera para Ucrania. Detengan las matanzas. Este es realmente nuestro interés común”

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, apuntó: “Es un día importante, una nueva etapa, después de tres años sin ver ninguna señal de la parte rusa de disposición al diálogo. Algo está cambiando, algo ha cambiado, gracias a ustedes”.

Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron, agradeció a Trump y señaló que todos en la mesa estaban a favor de la paz: “Gracias, señor presidente, por organizar esta reunión y por su compromiso... todos en esta mesa estamos a favor de la paz... por eso la idea de una reunión trilateral es muy importante, porque es la única manera de solucionarlo”.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer dijo: "Creo que hoy será un día muy importante en los últimos años en relación con un conflicto que dura ya más de tres años y medio, y hasta ahora nadie ha logrado llevarlo hasta este punto, así que les agradezco por ello".

El secretario de la OTAN agradece a Trump

Mark Rutte, señaló: "Quiero agradecerle de verdad, querido presidente de los Estados Unidos, Donald, por haber, como dije antes, superado el estancamiento con el presidente Putin al iniciar el diálogo... A partir de ahí, aquí estamos hoy."

Trump celebra una reunión multilateral

Trump celebra una reunión multilateral y señala: "Hemos tenido un día muy exitoso hasta ahora... Todos trabajamos por el mismo objetivo. Queremos detener las matanzas y resolver esto".

Además, señaló: "Obviamente, todos preferiríamos un alto el fuego inmediato mientras trabajamos por una paz duradera... El presidente Zelenski y el presidente Putin pueden hablar un poco más al respecto... Pero creo que un acuerdo de paz al final de todo esto es algo muy alcanzable..."

Trump y los líderes europeos se toman una foto juntos

El presidente Donald Trump salió ante las cámaras en la Casa Blanca junto al presidente ucraniano Volodímir Zelenski y los líderes europeos. Se colocaron en fila en silencio y posaron para una foto.
Trump se situó en el centro, flanqueado por Zelenski y el presidente francés Emmanuel Macron. Los líderes se han reunido ahora en una reunión multilateral en el Salón Este.

Trump no cree necesario un alto el fuego inmediato en Ucrania 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que no considera necesario un alto el fuego para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

">

Zelenski agradeció a Trump por sus esfuerzos para terminar la guerra en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, agradeció a su homólogo estadounidense Donald Trump por sus esfuerzos personales para poner fin a la guerra en Ucrania

Trump adelanta que podría haber una reunión trilateral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que si su reunión con su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski va bien, esperaba celebrar una reunión trilateral con el líder ruso Vladimir Putin con el objetivo de poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia.

">

"Creo que Vladimir Putin quiere que esto termine"

El presidente Donald Trump aseguró que quiere poner fin a la guerra en Ucrania. En ese sentido, sostuvo que "creo que Vladimir Putin quiere que esto termine". Además, insistió en que quiere que la paz sea duradera. 

"Vamos a trabajar con Ucrania, vamos a trabajar con todos, y vamos a asegurarnos de que, si hay paz, esa paz se mantenga a largo plazo... No estamos hablando de una paz de dos años para luego volver a meternos en esta situación", dijo Trump. 

">

Trump le da la bienvenida a Zelenski

El presidente Trump recibió en la Casa Blanca a Zelenski. En las redes sociales se publicaron imágenes con la llegada del mandatario ucraniano al encuentro con el presidente estadounidense. 

">

Líderes europeos llegaron a la Casa Blanca 

Los últimos líderes en entrar por el Pórtico Sur incluyen al presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente finlandés, Alexander Stubb.

Entre tanto, el presidente ucraniano compartió -más temprano- un video en X que se le muestra compartiendo y saludando a varios líderes europeos y de la OTAN en la Embajada de Ucrania en Washington.

">

Zelenski se reúne con el enviado especial de Trump

El presidente ucraniano se reunió con el enviado especial para Ucrania y Rusia, Keith Kellogg, antes de las conversaciones en la Casa Blanca.

">

Zelenski antes de la reunión 

El presidente Donald Trump tiene previsto reunirse con el presidente ucraniano en la Casa Blanca. Antes del encuentro, Zelenski sostuvo que "Rusia solo puede ser obligada a alcanzar la paz por la fuerza, y el presidente Trump tiene esa fuerza".

