Los líderes europeos tendrán una cumbre con Zelenski tras su reunión con Trump
La reunión inicial entre el presidente Donald Trump y su homólogo Volodímir Zelenski precederá a una sesión más amplia con líderes europeos que viajarán a Washington para discutir el futuro de la guerra entre Rusia y Ucrania.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunirán este lunes por la tarde en la Casa Blanca, en un encuentro al que también asistirá el vicepresidente JD Vance, según reporta The Hill.
Esta reunión inicial precederá a una sesión más amplia con líderes europeos que viajarán a Washington para discutir el futuro de la guerra entre Rusia y Ucrania, según informaron fuentes al medio.
La reunión entre Trump y Zelenski revive un encuentro previo en la Oficina Oval en febrero, que resultó tenso cuando Trump y Vance criticaron al líder ucraniano por su manejo del conflicto y por no mostrar suficiente agradecimiento por el apoyo estadounidense.
Política
Agustina Blanco
Dicha reunión terminó sin avances concretos, pero generó inquietud en Europa por la postura de Trump, quien abogó por un acuerdo de paz que podría implicar concesiones territoriales por parte de Ucrania.
Los líderes europeos
A la sesión ampliada del lunes se unirán destacados líderes europeos, entre ellos la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el canciller alemán, Friedrich Merz; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; y el presidente finlandés, Alexander Stubb. También estará presente el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien ha cultivado una relación sólida con Trump.
En ese sentido, los líderes europeos buscan mostrar un frente unido con Ucrania. “Nuestro objetivo es presentar un frente unido entre europeos y ucranianos”, afirmó Macron, quien expresó dudas sobre las intenciones de Putin.
Además, Von der Leyen señaló: "Me complace enormemente poder acompañarles mañana".
La Administración Trump desmiente rumores
Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, quien participó en la cumbre de Alaska junto al enviado de Trump, Steve Witkoff, defendió la postura de la Administración el domingo en “Face the Nation” de CBS. En esa línea, Rubio rechazó las acusaciones de que Trump presionaría a Zelenski para aceptar un acuerdo desfavorable, destacando que Estados Unidos ha estado trabajando con los europeos y ha solicitado concesiones a Putin para lograr un acuerdo de paz aceptable para Ucrania.
La jornada del lunes
Este encuentro inicial será una oportunidad clave para que Trump y Zelenski discutan directamente las perspectivas de negociación en el conflicto.
Tras esta reunión inicial, la jornada continuará con una cumbre ampliada que reunirá a los líderes europeos que viajarán a Washington, que incluirá un almuerzo de trabajo, está diseñada para consolidar un enfoque coordinado entre Estados Unidos, Ucrania y los aliados europeos. El almuerzo de trabajo será un espacio para discusiones estratégicas, donde los líderes buscarán alinear posiciones sobre cómo avanzar en las negociaciones de paz, en un momento en que las posturas de Trump, tras su reciente reunión con el presidente ruso Vladímir Putin en Alaska.
La presencia de Rutte, quien ha desarrollado una relación sólida con Trump, será crucial para facilitar el diálogo con la OTAN.