Putin le da la razón a Trump: asegura que la invasión a Ucrania no se habría producido si él hubiese sido presidente en 2022

15 de agosto, 2025

Tras una cumbre histórica que culminó antes de lo previsto y sin acuerdo sobre un alto el fuego en Ucrania, los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin intercambiaron comentarios positivos en una rueda de prensa corta, sin responder preguntas de los reporteros. Particularmente, Putin entregó un obsequio de relaciones públicas al líder estadounidense, dándole la razón sobre su afirmación de que la guerra en Ucrania no habría ocurrido si él hubiese estado en la Casa Blanca en 2022, en lugar del expresidente Joe Biden.

“Hoy el presidente Trump dijo que si él hubiera sido presidente en aquel entonces no habría guerra, y estoy seguro de que así sería”, dijo Putin. “Puedo confirmarlo”.

Los comentarios de Putin provocaron reacciones diversas, incluyendo publicaciones de activistas conservadores que vieron las palabras como un triunfo político para el presidente Trump, quien ha criticado duramente a su predecesor demócrata por su posición sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y otros temas en política exterior.

Trump también se mostró levemente elogioso con Putin en la conferencia de prensa, en la que calificó a la cumbre como “extremadamente productiva”, aunque reconoció que su principal objetivo, un acuerdo de paz, aún no se logró.

Trump también le dijo a Fox News que el encuentro fue un “10 de 10”, a pesar de las críticas de los periodistas presentes que remarcaron el hecho de que la cumbre duró menos de lo previsto por ambas delegaciones, incluyendo un salto de la comida que estaba planificada.

Al terminar la conferencia de prensa, Putin incluso invitó a Trump a una reunión en Rusia, a lo que el presidente estadounidense se mostró agradecido.

"Muchas gracias, Vladimir", afirmó el presidente Trump justo al finalizar la intervención conjunta. Hablando en inglés, Putin lanzó su invitación: "La próxima vez en Moscú".

Trump replicó: "Oh, esa es interesante. No sé. Me van a criticar un poco, pero creo que podría suceder. Muchas gracias, Vladimir, y gracias a todos".

Muchos medios estadounidenses, además, destacaron lo inusual que fue una conferencia de Trump sin preguntas de la prensa, justamente una marca registrada del presidente republicano, que por lo general da ruedas de prensa extensas y responde la mayoría de las preguntas de los reporteros.

En general, la reacción de la prensa estadounidense es que la cumbre fue “anticlimática” y “decepcionante”. Los medios estatales rusos, al momento de publicar este artículo, aún no hicieron mayores comentarios a modo de conclusión sobre el final de la reunión limitándose a informar sobre los anuncios de los mandatarios.