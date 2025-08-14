La Administración Trump ordenó un despliegue militar en el mar Caribe para combatir a los grupos narcoterroristas de la región

Publicado por Luis Francisco Orozco 14 de agosto, 2025

La agencia de noticias ‘Reuters’ reveló este jueves que la Administración del presidente Donald Trump ordenó el despliegue de fuerzas navales y aéreas en el sur del mar Caribe con el fin de enfrentar a las amenazas de los cárteles de la droga más importantes de la región. El medio también comentó que al Pentágono se le habría ordenado preparar diferentes opciones para enfrentarse a estos grupos, muchos de los cuales han sido designados como organizaciones terroristas globales, tales como el Cártel de Jalisco Nueva Generación en México e, incluso, el Cártel de los Soles en Venezuela.

De acuerdo con lo informado por la agencia de noticias, un funcionario de la Administración Trump, quien habló bajo condición de anonimato, explicó que el plan principal es que las operaciones se prolonguen durante varios meses y que estas se desarrollen en el espacio aéreo y en aguas internacionales. Asimismo, el funcionario le comentó a ‘Reuters’ que los recursos militares que se usarían en este despliegue serían, al menos un submarino de ataque, al menos un buque de guerra, e incluso varios aviones espía P-8. De igual forma, la persona detalló que los recursos navales que se usarían en estas operaciones no solo serían para vigilancia e inteligencia, sino también para realizar ataques selectivos a través de plataformas, en caso de que se consideren necesarios.

La decisión por parte de la Administración Trump forma parte de una de las principales promesas de campaña del líder conservador, como lo fue combatir no solamente la entrada del fentanilo y otro tipo de narcóticos, sino también limitar la entrada de inmigrantes ilegales. De hecho, Trump ha manifestado en diferentes ocasiones su intención de usar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para combatir a varias de las organizaciones narcotraficantes que han sido designadas como organizaciones terroristas. “Este despliegue tiene como objetivo enfrentar las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos por parte de organizaciones narco-terroristas especialmente designadas en la región”, le comentó el funcionario a la agencia de noticias.

Trump apunta a Maduro

La noticia de ‘Reuters’ tiene lugar pocos días después de que se revelara que Trump llegó a firmar en secreto una directiva dirigida al Pentágono para que comenzara a utilizar la fuerza militar del país contra varios cárteles de la droga que fueron considerados como organizaciones terroristas.

Asimismo, la noticia se produce luego de que la fiscal general Pam Bondi duplicara en una rueda de prensa la recompensa por información que lleve a la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, tras acusarlo de usar algunas de estas organizaciones terroristas, como el Cártel de los Soles y el Cártel de Sinaloa, para introducir drogas en los Estados Unidos. En dicha comparecencia ante los medios, Bondi declaró que las autoridades estadounidenses habían incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro e, incluso, aseguró que el dictador socialista sería llevado ante la justicia por sus crímenes.