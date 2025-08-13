Adidas capitula: la marca alemana pide disculpas ante los reclamos de "apropiación cultural" en México

Publicado por Virginia Martínez 13 de agosto, 2025

Adidas salió a pedir perdón después de que el Gobierno de Claudia Sheinbaum y el del estado de Oaxaca acusaran a la marca de ropa deportiva de "apropiación cultural".

"Ofrecemos una disculpa pública y reafirmamos nuestro compromiso de colaborar con [la comunidad indígena de] Yalalag en un diálogo respetuoso que honre su legado cultural", sostuvo la empresa en un comunicado recogido por The New York Times, tras reconocer que su modelo Oaxaca Slip-On había sido inspirado en "un diseño de Oaxaca, arraigado en la tradición de Villa Hidalgo Yalalag".

También salió a pedir perdón el diseñador estadounidense de raíces mexicanas Willy Chavarria, quien dijo en una declaración a AFP que lamentaba "profundamente" que su diseño se hubiese "apropiado" del nombre del estado y que no hubiese "sido desarrollado en asociación directa y significativa con la comunidad oaxaqueña".

"Es una propiedad intelectual, colectiva, tiene que haber un resarcimiento, tiene que cumplirse con la ley del patrimonio y vamos a ver si en la plática se resuelve; estamos también estudiando la vía legal", dijo la semana pasada la presidente Claudia Sheimbaum.

Críticos de la mandataria la acusaron de desviar la atención de problemas de mayor calado, como la inseguridad. Uno de ellos fue el empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos del mundo según Forbes, quien recordó el escándalo del rancho Izaguirre, un centro de reclutamiento del narco donde se hallaron decenas de cadáveres: